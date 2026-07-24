Χανιά: Εμπλοκή με την «κρητική μαφία» του ιατροδικαστή και του καθηγητή – Πώς έβγαζαν λάθη έμπορο ναρκωτικών

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Πρόσωπο κλειδί σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις ναρκωτικών και όχι μόνο, φέρεται να ήταν… «καλός πελάτης» του καθηγητή τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος συνελήφθη χθες για παραποίηση εργαστηριακών εξετάσεων που οδηγούσαν σε πλαστές βεβαιώσεις για δικαστική χρήση.

Ο καθηγητής και ο ιατροδικαστής Χανίων, οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγγελία Πρωτοδικων όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η δικογραφία θεωρείται σχετιζόμενη με την υπόθεση της «κρητικής μαφίας».

Ανάμεσα στις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματίσει η Ασφάλεια, είναι αυτή του θανατηφόρου τροχαίου τον Οκτώβριο του 2023, στην Αν. Γογονή, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε το «πρόσωπο-κλειδί» είχε παρασύρει και σκοτώσει 81χρονο πεζό ενώ είχε βρεθεί και με κοκαϊνη στις τσέπες.

Όπως φαίνεται στα σχετικά έγγραφα, ενώ το δείγμα αίματος δείχνει ότι οδηγούσε έχοντας πάρει κοκαϊνη, στη συνέχεια, ζητά επαναξέταση και η κοκαϊνη… εξαφανίζεται!

Για το συμβάν, αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι αθέμιτου οικονομικού ανταλλάγματος.

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