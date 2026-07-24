Γιατί τα αεροπορικά ταξίδια μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την υγεία σας; – Τι πρέπει να προσέχετε

Takeaways by to pontiki AI Οι έκτακτες ανάγκες κατά τη διάρκεια των πτήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με μία στις 212 πτήσεις να καταγράφει περιστατικά υγείας το 2025.

Η πίεση στην καμπίνα του αεροσκάφους επηρεάζει το αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα, ενώ η μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου επιβαρύνει άτομα με καρδιοπνευμονικά νοσήματα.

Η χαμηλή υγρασία εντός του αεροσκάφους προκαλεί αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμικά επεισόδια και αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης λόγω της πύκνωσης του αίματος.

Τα γαστρεντερικά προβλήματα και οι καρδιακές επιπλοκές αποτελούν επίσης συχνές αιτίες ανησυχίας για τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού.

Για την ασφαλέστερη μετακίνηση, οι ειδικοί συνιστούν την επαρκή κατανάλωση νερού, τον περιορισμό του αλκοόλ και τη συχνή κίνηση εντός της καμπίνας.

Επιπλέον, άτομα που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε χειρουργικές επεμβάσεις ή καταδύσεις οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των μεταβολών της πίεσης.

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Μπορεί μια συνηθισμένη πτήση να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε κάποιους επιβάτες; Η απάντηση είναι θετική και εξόχως ανησυχητική, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που όλοι ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι περιπτώσεις αυτές είναι σπάνιες όμως υπάρχουν. Μάλιστα μελέτη του 2025, έδειξε ότι μία στις 212 πτήσεις αντιμετωπίζει κάποιο είδος έκτακτης ανάγκης εν πτήση, ενώ το 2013 συνέβη μόνο σε μία στις 604 πτήσεις. Οι έκτακτες ανάγκες εν πτήση καλύπτουν τα πάντα, από χτυπήματα, κοψίματα και μικρούς τραυματισμούς έως καρδιακές προσβολές.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα αεροπορικά ταξίδια είναι τόσο επιβαρυντικά για το σώμα είναι η πίεση στην καμπίνα.

Η καμπίνα του αεροσκάφους βρίσκεται υπό πίεση σε υψόμετρο έως και 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η μεταβολή της πίεσης έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά συστήματα του σώματος, ειδικά σε εκείνα που περιέχουν αέρια, όπως το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστημα.

Καθώς αυξάνεται η πίεση στην καμπίνα, μειώνεται η ποσότητα του διαθέσιμου οξυγόνου επειδή τα μόρια απέχουν περισσότερο μεταξύ τους.

Στο επίπεδο της θάλασσας, ο αέρας περιέχει περίπου 21% οξυγόνο. Αλλά όταν πετάτε σε υψόμετρο, ο αέρας περιέχει μόνο το ισοδύναμο του 15% οξυγόνου. Για να αντισταθμίσει αυτό, το σώμα αυξάνει τον αριθμό των αναπνοών που παίρνει. Αυξάνει επίσης τον καρδιακό ρυθμό για να αντλεί καλύτερα οξυγόνο στους ιστούς.

Ένα υγιές άτομο πιθανότατα δεν θα παρατηρήσει αυτές τις αλλαγές. Αλλά για κάποιον που πάσχει από καρδιοπνευμονική νόσο (όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή υπέρταση), αυτές οι αλλαγές στην πίεση στην καμπίνα και τα επίπεδα οξυγόνου μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Η απώλεια υγρών και η αφυδάτωση αποτελούν μια άλλη μεγάλη πρόκληση όταν πρόκειται για αεροπορικά ταξίδια.

Η υγρασία στην καμπίνα είναι συχνά πολύ χαμηλή, γεγονός που ξηραίνει το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Επίσης, αυξάνει την απώλεια νερού από το σώμα – με τους επιβάτες να χάνουν έως και 360 ml την ώρα .

Αυτή η αφυδάτωση συχνά κάνει το αίμα μας πιο πηχτό και ενισχύει την επιπλέον εργασία που πρέπει να κάνει η καρδιά για να αντλεί αίμα σε όλο το σώμα μας. Αυτό το κολλώδες αίμα αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με την πήξη, όπως η βαθιά φλεβική θρόμβωση.

Τα πιο συχνά προβλήματα υγείας εν πτήση: Λιποθυμία, αφυδάτωση, ναυτία

Η λιποθυμία είναι συχνή στις πτήσεις. Εμφανίζεται σε τουλάχιστον μία στις τρεις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στις αεροπορικές εταιρείες. Οι περισσότερες προκαλούνται από ορθοστατική υπόταση, όπου η μετάβαση από το κάθισμα στην ορθοστασία προκαλεί συσσώρευση αίματος στα πόδια, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Το αλκοόλ και η αφυδάτωση, σε συνδυασμό με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στο αεροσκάφος, αποτελούν επίσης ένα τέλειο κοκτέιλ για λιποθυμία.

Το φαγητό που τρώμε στο αεροσκάφος μπορεί επίσης να συμβάλει σε αυτό. Σε υψόμετρο, οι γευστικοί σας κάλυκες είναι περίπου 30% λιγότερο ευαίσθητοι , επομένως τα τρόφιμα συχνά έχουν επιπλέον αλάτι που προστίθεται για γεύση. Αυτό συμβάλλει περαιτέρω στην αφυδάτωση.

Πολλά παράπονα και επείγοντα περιστατικά σε αεροσκάφη οφείλονται σε γαστρεντερικά προβλήματα, όπως ναυτία.

Επίσης όταν το έντερο διασπά την τροφή, παράγει αέρια – τα οποία, σε ένα αεροπλάνο, διαστέλλονται στο έντερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι διαπιστώνουν ότι έχουν περισσότερο φούσκωμα σε ένα αεροπλάνο.

Στον αέρα, το αέριο στα έντερα μπορεί να διασταλεί σε όγκο τέσσερις φορές περισσότερο από τον κανονικό. Μάλιστα σε σπάνιες περιπτώσεις, οι στομαχικές διαταραχές – που ονομάζονται «κοιλιά τζετ» – έχουν αναγκάσει τις πτήσεις να αλλάξουν προορισμό. Για παράδειγμα, μια πτήση του 2023 από την Ατλάντα προς την Ισπανία έπρεπε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού ένας επιβάτης έπαθε διάρροια.

Επιπλέον τα καρδιακά επείγοντα περιστατικά στον αέρα είναι σπάνια, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων εν πτήση οφείλεται σε αυτά.

Ακόμα τα εγκεφαλικά επεισόδια, είναι επίσης σπάνια σε αεροσκάφη, αλλά μπορούν να έχουν ιδιαίτερα κακή έκβαση για παρόμοιους λόγους.

Πώς να κάνετε ένα αεροπορικό ασφαλή ταξίδι

Καθώς ξεκινάτε το ταξίδι σας, καλό είναι να γνωρίζετε ότι πρέπει να:

Πίνετε άφθονο νερό πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ορίστε ένα πρόγραμμα για το πότε πρέπει να παίρνετε τα φάρμακά σας, ώστε να μην καθυστερείτε να τα πάρετε.

Προσπαθήστε να μετακινείστε τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο ώρες, αν μπορείτε, για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αίματος και να αποτρέψετε τη μυϊκή δυσκαμψία.

Αποφύγετε ή περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ,

Άτομα που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε οδοντιατρική επέμβαση , χειρουργική επέμβαση ή έχουν κάνει καταδύσεις τις ημέρες πριν από την πτήση ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών λόγω αλλαγών στην πίεση και των πιθανών αερίων που μπορεί να έχουν εισαχθεί στο σώμα. Ανάλογα με τον τύπο κατάδυσης, συνιστάται να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 48 ώρες μεταξύ της κατάδυσης και της πτήσης.

Πηγή: theconversation.com

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