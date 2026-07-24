Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιστολή διαμαρτυρίας από 245 υγειονομικούς για την τραγική υποστελέχωση

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Σε οριακό σημείο έχει φτάσει η λειτουργία του Θριάσιου Νοσοκομείου, εξαιτίας της δραματικής υποστελέχωσης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια τόσο των πολίτων όσο και των εργαζομένων. Τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί καταγγέλλουν με επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 245 εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Όπως επισημαίνουν, υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ανεπαρκέστατο οργανισμό, παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.
Συγκεκριμένα στην επιστολή τους σημειώνεται πως, συνέπεια της επικίνδυνης υποστελέχωσης:
Οι εργαζόμενοι ζητούν:
1. Να ενισχυθεί το Θριάσιο Νοσοκομείο με νοσηλευτικό, μαιευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες.
2. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις των συμβασιούχων εργαζομένων.
3. Να τροποποιηθεί ο οργανισμός του Θριάσιου Νοσοκομείου ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
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