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ΥΓΕΙΑ

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24.07.2026 09:13

Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιστολή διαμαρτυρίας από 245 υγειονομικούς για την τραγική υποστελέχωση

24.07.2026 09:13
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Σε οριακό σημείο έχει φτάσει η λειτουργία του Θριάσιου Νοσοκομείου, εξαιτίας της δραματικής υποστελέχωσης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια τόσο των πολίτων όσο και των εργαζομένων. Τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί καταγγέλλουν με επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας 245 εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως επισημαίνουν, υπάρχει  μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ανεπαρκέστατο οργανισμό, παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους σημειώνεται πως, συνέπεια της επικίνδυνης υποστελέχωσης:

  • Υποχρεώνονται να εργάζονται απάνθρωπα ωράρια με αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευμα – πρωί – νύχτα) που οδηγούν σε φθορά της υγείας τους και παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.
  • Οι ασθενείς περιμένουν ατελείωτες ώρες στο ΤΕΠ για να εξετασθούν, να πραγματοποιήσουν μια διαγνωστική εξέταση ή να εισαχθούν σε κλινική, ενώ οι λιγοστοί εργαζόμενοι «τρέχουν και δεν φτάνουν».
  • Σε όλες τις κλινικές 2 ή 3 νοσηλευτές ανα βάρδια έχουν την ευθύνη για 30 ή περισσότερους ασθενείς (για 50 ασθενείς στην Ορθοπαιδική) ενώ στην Παιδιατρική υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής ανα βάρδια και στη Μαιευτική οι μαίες δεν επαρκούν για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες.
  • Παρόμοια είναι η υποστελέχωση στις ΜΕΘ, στη Μονάδα Εμφραγμάτων (MEK) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜAΦ) – όπου παραβιάζεται ακόμη και η υπουργική απόφαση για τη στελέχωση τους – στα ΤΕΙ, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), το Αιμοδυναμικό και Ακτινοδιαγνωστικό, την Αποστείρωση και την Αιμοδοσία.
  • Στις περισσότερες κλινικές υπάρχει μόνο ένας τραυματιοφορέας και ένας βοηθός θαλάμου ενώ τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς καλύπτουν την “κίνηση” όλου του νοσοκομείου
  • Οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις 3.000 οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης στους εργαζόμενους των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τμήματος και τις 1.900 οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης στους εργαζόμενους της ΜΕΘ Κέντρου Εγκαυμάτων.

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

1. Να ενισχυθεί το Θριάσιο Νοσοκομείο με νοσηλευτικό, μαιευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες.

2. Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, μαιών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις των συμβασιούχων εργαζομένων.

3. Να τροποποιηθεί ο οργανισμός του Θριάσιου Νοσοκομείου ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 09:18
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