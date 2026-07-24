Ιωάννα Τούνη: «Αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε» (Video)

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Τις αντιδράσεις του κοινού προκάλεσε για ακόμα μια φορά η Ιωάννα Τούνη η οποία, συνηθίζει, άλλωστε, να διχάζει τους followers με τις αναρτήσεις της.

Αυτή τη φορά η influencer δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok στο οποίο, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον εαυτό της «κουκλάρα», «πετυχημένη» και «βασίλισσα του real estate».

«Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα» αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο, προσθέτοντας στη λεζάντα: «Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο».

Η εν λόγω ανάρτηση σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με πολλούς να την ειρωνεύονται, μεταξύ άλλων, για το γεγονός ότι αυτοαποθεώνεται…

Όπως έχει κάνει γνωστό η ίδια, η Ιωάννα Τούνη εκτός από τα social media και την επιχείρηση που διατηρεί με φίλη της, ασχολείται, πλέον, και με το real estate, αγοράζοντας κατοικίες τις οποίες, κατόπιν, ανακαινίζει και ενοικιάζει.

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