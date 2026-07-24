Βουλιαγμένη: Τροχαίο δυστύχημα στα Λιμανάκια – Νεκρός νεαρός οδηγός μετά από ντεραπάρισμα (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στα Λιμανάκια, το ρεύμα προς Βουλιαγμένη.

Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στη στροφή πριν το «Island», έπεσε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια κατέληξε ντεραπαρισμένο στο οδόστρωμα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κόπηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε αναστροφή επιτόπου.

Διαβάστε επίσης:

Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο χειροκρότημα – Η Ελλάδα αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη σπουδαία ερμηνεύτρια (Videos/Photos)

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λαπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

«Όπου φύγει – φύγει» οι Αθηναίοι: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά