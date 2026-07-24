Βουλιαγμένη: Τροχαίο δυστύχημα στα Λιμανάκια – Νεκρός νεαρός οδηγός μετά από ντεραπάρισμα (video)

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Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στα Λιμανάκια, το ρεύμα προς Βουλιαγμένη.
Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στη στροφή πριν το «Island», έπεσε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια κατέληξε ντεραπαρισμένο στο οδόστρωμα.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κόπηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή του αυτοκινήτου.
@golden.news_ ♬ original sound – DJSHANE God is the greatest 🙌
Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε αναστροφή επιτόπου.
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