Η Sony ξαναδίνει ζωή στον θρυλικό κινηματογράφο του Χόλιγουντ, Cinerama Dome (photos)

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Η Sony ξαναδίνει ζωή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς κινηματογράφους του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει κλείσει από το 2020.

Η Sony Pictures Entertainment, η οποία άρχισε να επενδύει στην προβολή ταινιών με την αγορά των Alamo Drafthouse Cinemas το 2024, ανακοίνωσε σχέδια για την αποκατάσταση του Cinerama Dome και την επαναλειτουργία του το 2028.

Το ιστορικό θέατρο έσβησε, σύμφωνα με το Variety, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και, προς απογοήτευση των κατοίκων του Λος Άντζελες, παρέμεινε οριστικά κλειστό αφού η εταιρεία Pacific Theatres, στην οποία ανήκε, όπως και οι κινηματογραφικές αίθουσες Arclight, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2021.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Sony θα ανοίξει επίσης ξανά το παρακείμενο συγκρότημα κινηματογράφων, πρώην ArcLight Cinemas, ως κινηματογράφο Alamo Drafthouse.

«Πιστεύουμε στον κινηματογράφο που μας κατακλύζει την ψυχή και κανένας άλλος χώρος στον κόσμο δεν το αντιπροσωπεύει αυτό περισσότερο από το μοναδικό Dome. Είμαι βαθιά περήφανος που η Sony επενδύει στο Χόλιγουντ, κυριολεκτικά», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κινηματογραφικού ομίλου της Sony, Τομ Ρόθμαν (Tom Rothman). «Το Dome έχει φιλοξενήσει γενιές αξέχαστων κινηματογραφικών στιγμών. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη θρυλική του ιστορία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει ζωντανή τώρα και στο μακρινό μέλλον» ανέφερε.

Το Cinerama Dome άνοιξε το 1963 με την περίφημη πανοραμική οθόνη πλάτους 24 μέτρων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βυθίζει το κοινό στην εμπειρία θέασης. Μέχρι το κλείσιμό του, ήταν ένας από τους πολυκινηματογράφους με τα υψηλότερα έσοδα της πόλης και σταθμός για λαμπερές πρεμιέρες και εκδηλώσεις, όπως μια ειδική προβολή της ταινίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

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