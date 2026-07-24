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24.07.2026 13:10

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες

24.07.2026 13:10
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Φωτιά ξέσπασε στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και για την κατάσβεσή της στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:05
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