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24.07.2026 12:09

Έγκλημα στη Σύρο: Η διασώστρια πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι, αεροβόλο και λοστό – Τι αποκαλύπτει βίντεο

24.07.2026 12:09
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  • Οι αστυνομικές αρχές της Σύρου συνέλαβαν έναν 41χρονο άνδρα ως δράστη της ανθρωποκτονίας μιας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.
  • Το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει το θύμα να προσεγγίζει την κατοικία του συλληφθέντος φέροντας μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και λοστό.
  • Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, ενώ δεν προκύπτουν επί του παρόντος στοιχεία για ποινική εμπλοκή της συζύγου του.
  • Παρά τους ισχυρισμούς περί ληστείας ή οικονομικών διαφορών, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού.

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Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, επιχειρούν να φωτίσουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την έρευνα.

Το πρωί της Παρασκευής, συνελήφθη από τις Αρχές ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα των Αρχών, συνθέτουν σταδιακά την εικόνα των όσων προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Από τη μεριά του, το ζευγάρι κάνει λόγο για ληστεία. Απ’ την άλλη, άτομα από το περιβάλλον του θύματος, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει οφειλόμενα ενοίκια.

Οι αστυνομικοί τείνουν προς το πρώτο σενάριο, χωρίς όμως ακόμα να είναι πεπεισμένοι απόλυτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που πρόκειται να σχηματιστεί αναμένεται να αφορά αποκλειστικά τον άνδρα που τραυμάτισε θανάσιμα τη 42χρονη, ενώ δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ποινική εμπλοκή της συζύγου του.

Τι «είδαν» οι αστυνομικοί

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι η 42χρονη έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, γάντια και έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης ενώ στο χέρι κρατούσε μία πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.

Το υλικό από τις κάμερες φέρεται ακόμη να δείχνει ότι, όταν έφτασε έξω από την κατοικία, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, παρέμεινε για λίγα λεπτά έξω από την είσοδο και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του άνδρα. Τότε φέρεται να ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε άλλο μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και να τραυμάτισε την 42χρονη στην πλάτη.

Ακολούθησε καταδίωξη έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πέταξε μία γλάστρα, η οποία χτύπησε το θύμα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας ζήτησε τη συνδρομή περαστικών για να ακινητοποιήσει την 42χρονη, με έναν εξ αυτών να παρεμβαίνει, την ώρα που η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια.

Το θύμα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό περί οικονομικών διαφορών ή ενοικίων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:19
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