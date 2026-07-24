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24.07.2026 09:27

Κόνι Μεταξά: Ξεσπά για τα AI τραγούδια – «Για ποιον λόγο στηρίζετε αυτή την αηδία;» (Video)

24.07.2026 09:27
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Την αγανάκτησή της για τα τραγούδια που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη δυσαρέσκειά της απέναντι στους DJs που παίζουν τα εν λόγω κομμάτια εξέφρασε η Κόνι Μεταξά, δηλώνοντας, μάλιστα, πως ξεκινά «κίνημα» ώστε να σταματήσει αυτή η τακτική.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η τραγουδίστρια διηγήθηκε στους followers της ότι ενώ βρισκόταν σε παραλία, παρατήρησε πως για αρκετή ώρα ακούγονταν αποκλειστικά κομμάτια φτιαγμένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Απευθυνόμενη, κατόπιν, στους DJs, ζήτησε να πάψουν να αναπαράgουν αυτή μουσική, ώστε να στηρίξουν τους καλλιτέχνες και τη μουσική τους.

«Λοιπόν, είμαι σε μια παραλία και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουνε να παίζουνε AI τραγούδια, να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι. Για ποιο λόγο οι DJ παίζετε AI τραγούδια και στηρίζετε αυτή την αηδία;» είπε εμφανώς αναστατωμένη.

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