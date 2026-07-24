Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της Δημοκρατίας τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις του σήμερα και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την πορεία της χώρας από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα.

Τασούλας: «Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις»

«Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σεφέρης στις 28 Μαρτίου 1969 καταγγέλλοντας τη δικτατορία.

Πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι’ αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος.

Αυτά τα 52 χρόνια, η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Χωρίς να έχουμε αποφύγει περιόδους σοβαρών κρίσεων και οπισθοχωρήσεων ο κοινοβουλευτισμός και οι θεσμοί της Δημοκρατίας κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.

Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον.

Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα και η Ελλάδα ήδη από το πρώτο της Σύνταγμα της Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου του 1822 είναι δημοκρατία «παραστατική» δηλαδή αντιπροσωπευτική!

Η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Συνεπώς, η ασφάλεια και η προκοπή της χώρας μας μέσα στο ευρωπαϊκό μας περιβάλλον, που δρομολογήθηκαν πριν 52 χρόνια, εξαρτώνται από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Και αυτές τις προϋποθέσεις αξίζει να συνεχίσουμε να τις διαφυλάττουμε εν ονόματι της σταθερότερης και πιο δημιουργικής δημοκρατίας που είχαμε ποτέ, εκείνης που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια» ανέφερε σε δήλωσή του ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κακλαμάνης: Oρόσημο στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού

«Η 24η Ιουλίου αποτελεί μία ιστορική επέτειο για την Πατρίδα μας, αφού συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Πρόκειται για μία μέρα, που υπενθυμίζει τη δύναμη των δημοκρατικών θεσμών και την αξία της εθνικής ενότητας, διότι έτσι μπορεί να είχε αποφευχθεί η τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η οποία έχει αφήσει ανοιχτές βαθιές τις πληγές της στη μαρτυρική Μεγαλόνησο ως σήμερα.

Η 24η Ιουλίου 1974 είναι ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού.

Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα άφησε πίσω της τη σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας και επέστρεψε στη δημοκρατική ομαλότητα.

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και η πολιτική διορατικότητα που επέδειξε συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση της Χώρας στη Δημοκρατία, αποτρέποντας νέους κύκλους διχασμού και θέτοντας τις βάσεις για τη Μεταπολίτευση.

Τη μακροβιότερη, δηλαδή, περίοδο δημοκρατικής σταθερότητας στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο θεμέλιο της εθνικής μας πορείας.

Πάνω στις αρχές του κράτους δικαίου, της ελευθερίας, της λαϊκής κυριαρχίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Πατρίδα μας αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και απέδειξε την ανθεκτικότητά της.

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, με τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις στη περιοχή μας, τις σοβαρές διεθνείς αναταράξεις και τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες παγκοσμίως, το μήνυμα της 24ης Ιουλίου παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας.

Η σημερινή επέτειος είναι ημέρα τιμής και μνήμης.

Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του «Αττίλα» απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου μας και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας.

Αυτές είναι και οι ασφαλέστερες παρακαταθήκες για το παρόν αλλά και το μέλλον της Ελλάδας»

Δένδιας: Η σημερινή επέτειος αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία

«52 χρόνια από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας» αναφέρει στο δικό του μήνυμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Στον κόσμο των ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.

Αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία, να ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και να υπηρετούμε με σεβασμό την ισονομία, τη λογοδοσία, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Αυτό καθορίζει την ποιότητα και συνιστά την ουσία της Δημοκρατίας. Δεν υφίσταται μεγαλύτερο διακύβευμα.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μέτρου και δεν αντέχει σε ακρότητες. Δεν αντέχει δηλαδή ούτε στην κατάχρηση της εξουσίας ούτε στην κατάχρηση της ελευθερίας».

Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι η ισχυρή Δημοκρατία αποτελεί το θεμέλιο της εθνικής ισχύος και την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια, την ευημερία και την πρόοδο της Πατρίδας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

ΚΚΕ: «Ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, απέναντι στη βαρβαρότητα του συστήματος»

«52 χρόνια συμπληρώθηκαν από την πτώση της Χούντας και την παράδοση της πολιτικής εξουσίας στη λεγόμενη κυβέρνηση “εθνικής ενότητας”» αναφέρει το ΚΚΕ.

«Η εξέλιξη αυτή, που ακολούθησε το αποτυχημένο πραξικόπημα της δικτατορίας εναντίον του Μακαρίου και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν ένα προϊόν συμβιβασμού ανάμεσα στην ηγεσία της στρατιωτικής δικτατορίας, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και αστούς πολιτικούς ηγέτες της προδικτατορικής περιόδου, με βασικό στόχο την ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Η όξυνση των εργατικών-λαϊκών προβλημάτων, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου και η αιματηρή καταστολή, το έγκλημα στην Κύπρο, δημιουργούσαν στους παράγοντες του συστήματος τον φόβο μιας πιο αποφασιστικής παρέμβασης του εργατικού – λαϊκού παράγοντα και αυτό έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί. Έτσι, επιλέχθηκε η μετάβαση στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ως η πιο ενδεδειγμένη λύση για τα συνολικά συμφέροντα της αστικής τάξης.

Τόσο η επιβολή της Χούντας, όσο και η πτώση της, αποδεικνύουν ότι η αστική τάξη δεν διστάζει να εναλλάσσει τις μορφές διαχείρισης της εξουσίας της, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της, με μόνιμα θύματα την εργατική τάξη και τον λαό.

Άλλωστε, η ίδια η δικτατορία ήρθε για να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα του αστικού πολιτικού συστήματος, στηρίχτηκε στους νόμους και στους μηχανισμούς που βρήκε έτοιμους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για το χτύπημα του εργατικού-λαϊκού κινήματος, ενώ άσκησε μεγαλύτερη καταστολή και εντονότερη αντικομμουνιστική προπαγάνδα.

Μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, θυμόμαστε και τιμούμε όλους όσοι αγωνίστηκαν εναντίον της Χούντας, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Το ΚΚΕ τιμά με σεβασμό τις θυσίες τους, εργάζεται για να γίνει γνωστό στις νεότερες γενιές το παράδειγμα ζωής που μας προσέφεραν.

Το Κόμμα μας είναι περήφανο για τη δράση των μελών και στελεχών του, καθώς και της ΚΝΕ, που συγκροτήθηκε στα σκληρά χρόνια της επταετίας, τα οποία κατάφεραν να αντιπαραθέσουν την πιο μαζική, οργανωμένη, συνεπή και σταθερή αντίσταση στη χούντα, προσφέροντας από την πρώτη στιγμή τις περισσότερες θυσίες στον αντιδικτατορικό αγώνα. Χάρη στους δεσμούς που σφυρηλάτησε και εκείνη την περίοδο με τις εργατικές-λαϊκές δυνάμεις, το ΚΚΕ επέβαλε μεταδικτατορικά και τη de facto νομιμοποίησή του.

Άλλωστε, ήταν το μόνο κόμμα που στήριζε την ελπίδα για την ανατροπή της δικτατορίας στην οργανωμένη δράση του λαού, με όλες τις μορφές πάλης, γι’ αυτό και μπόρεσε να καταδικάσει ανοιχτά τα σχέδια “φιλελευθεροποίησης”, δηλαδή “μασκαρέματος” της δικτατορίας, που όλοι οι άλλοι στήριξαν.

Εκείνα τα χρόνια, το εργατικό-λαϊκό κίνημα έδειξε τη δύναμή του, ωστόσο δεν μπόρεσε να βάλει στο στόχαστρο την ίδια την καπιταλιστική εξουσία, που ήταν και η μήτρα της δικτατορίας, με αποτέλεσμα πολλά από τα αιτήματα του τότε αγώνα να παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.

Παρά τις γενικόλογες αναφορές στην “αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”, που θα περισσέψουν και φέτος, ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας του σημερινού, εχθρικού για τον λαό κράτους, το συνολικό σάπισμα του καπιταλιστικού συστήματος, αναδεικνύονται από παντού.

Η υπερεκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, στις εισόδους των οποίων σταματά κάθε έννοια “δημοκρατίας”, τα εκατοντάδες θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων, όπως το πρόσφατο στον Ασπρόπυργο, η θυσία κάθε λαϊκής ανάγκης στον βωμό της πολεμικής προετοιμασίας και των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, η αξιοποίηση φασιστικών δυνάμεων που βρίσκεται σταθερά στη “φαρέτρα” του συστήματος κ.ο.κ. δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση “απόκλιση”, αλλά βασικές όψεις αυτού του καπιταλιστικού κράτους και του συστήματος της αδικίας και της εκμετάλλευσης, τις οποίες με προσήλωση υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ.

Αποδεικνύουν ότι καμία “έντιμη” διαχείριση αυτού του συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε στη “Δευτέρα Παρουσία”, όπως υπόσχονται παλιοί και νέοι “σωτήρες”, που επιχειρούν, με τον δικό τους τρόπο, να εγκλωβίσουν και πάλι τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να αναστηλώσουν το κύρος των θεσμών του αστικού κράτους στον λαό, πριν η αμφισβήτησή τους πάρει πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

Τα διάφορα σκάνδαλα, στα οποία είναι βουτηγμένη και η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και άλλες κυβερνήσεις κατά την περίοδο της λεγόμενης “Μεταπολίτευσης”, αντικατοπτρίζουν την ίδια τη λειτουργία ενός κράτους που είναι φτιαγμένο για να υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων κι όχι τις λαϊκές ανάγκες, ενός συστήματος στο οποίο η νόμιμη καταλήστευση του παραγόμενου πλούτου πάει χέρι-χέρι με τα φαινόμενα διαφθοράς.

Αυτή την αντιλαϊκή λειτουργία του σημερινού κράτους έρχονται να θωρακίσουν και οι προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ουσία των οποίων δεν αμφισβητεί κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ εξακολουθεί να βλέπει τη διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα της δικτατορίας του κεφαλαίου στη μετατροπή του λαού, από παθητικό θεατή, σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Στη λαϊκή αμφισβήτηση απέναντι στο σημερινό κράτος, στις αστικές κυβερνήσεις, στην ΕΕ των λόμπι και των μονοπωλίων, βλέπει δυνατότητες για να δυναμώσει η οργανωμένη παρέμβαση του λαού, η οποία, αν συναντηθεί με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για φιλολαϊκές εξελίξεις, για τις ριζικές ανατροπές που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Επειδή ακριβώς το ΚΚΕ μια τέτοια πολιτική πρόταση, μπορεί, απαλλαγμένο από τις δεσμεύσεις όλων των άλλων κομμάτων, να πρωταγωνιστεί σε κάθε μάχη για το δίκιο του λαού, για τη βελτίωση της ζωής του, να αποτελεί τη μόνη πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία χρειάζεται να δυναμώσει.

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβούνται την “αστάθεια” της αντιλαϊκής πολιτικής, η υλοποίηση της οποίας φέρνει μόνιμη αστάθεια στη ζωή του.

Αντίθετα, αυτή είναι προϋπόθεση, μαζί με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, για να παλέψουν από καλύτερες θέσεις, να βάλουν “δύσκολα” στην επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, να πετύχουν νίκες, βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες, να πιστέψουν ακόμα περισσότερο στη δύναμη που έχουν, αν το αποφασίσουν, να φέρουν τα πάνω-κάτω.

Με πίστη στη δύναμη του οργανωμένου λαού, αντλώντας δύναμη, γνώση και αντοχή από τους αγώνες των προηγουμένων γενιών, παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη και συνεχίζουμε, μέχρι την τελική νίκη του λαού μας, την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής»

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Στους 10 οι ενεργοί βουλευτές μετά τις ορκωμοσίες Ακριώτου και Καριπίδη – Το καλωσόρισμα της Δούρου

Μητσοτάκης στο OPEN: Όχι εκλογές το φθινόπωρο – Θα δώσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε, καμία πιθανότητα προσέγγισης με Σαμαρά (Video)

Μαρία Καρυστιανού: «Πληρώνω εγώ το ενοίκιο των γραφείων του κόμματος»