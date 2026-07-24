Μητσοτάκης στο OPEN: Όχι εκλογές το φθινόπωρο – Θα δώσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε (Live)

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Απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που δίνει στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα μέτρα που θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα δώσει στους πολίτες μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορεί – σε αντιπαραβολή με τις εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για τις οποίες είπε ότι δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα.

ΔΕΘ και μέτρα

«Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας στη ΔΕΘ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης συνέπεια, όταν μιλάμε για προεκλογικές δεσμεύσεις. Η κυβέρνηση έχει αυστηρό όριο δαπανών. Είναι αστείο να τσακωνόμαστε πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε να ρωτήσει το ΓΛΚ ή το Συμβούλιο της Βουλής. Είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι δεσμεύσεις που δεν θα γίνουν. Είμαστε κυβερνητική δύναμη, δεν θα ανοίξουμε το πουγγί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε, δε, ότι «η ακρίβεια, λόγω και των εχθροπραξιών στον Κόλπο, είναι μια δοκιμασία, πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το πρόσθετο εισόδημα έχει απορροφηθεί σε ένα βαθμό από την ακρίβεια. Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο και πλεονάσματα για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία; Πέρυσι, στη ΔΕΘ υποσχεθήκαμε να στηρίξουμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν μπορούμε να τους στηρίξουμε όλους, δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι. Θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω τα χαρτιά μου ενόψει ΔΕΘ, θα μοιράζουμε το τελευταίο ευρώ από αυτά τα οποία διαθέτουμε. Οι πόροι είναι αυτοί, που θα προσδιοριστούν από το Γενικό Λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών. Η αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατένειμε τους πόρους. Η κοινωνία θυμάται τη φοροεπιδρομή Τσίπρα».

Ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λίγο υπομονή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα εξαγγείλουμε και έναν συνολικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία. Μέχρι τελευταία στιγμή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το δημοσιονομικό περιθώριο. Ο τουρισμός πηγαίνει πολύ καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται. Το παραγωγικό μείγμα αλλάζει: Όταν ήμαστε στο 11% επενδύσεις, πήγαμε στο 17% και θέλουμε να πάμε στο 21% του ΑΕΠ, ή όταν κατευθύνονται πόροι από τον τουρισμό στη βιομηχανία, αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο» και συμπλήρωσε ότι «θέλουμε ρυθμό ανάπτυξης 3%, να θέσουμε εθνικό στόχο τις παραγωγικές επενδύσεις. Δεν μας αρκεί το 2%, που είναι ήδη υψηλό».

Στεγαστικό

Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο πρωθυπουργός είπε ότι «την προηγούμενη δεκαετία, η αγορά ακινήτων είχε απαξιωθεί πλήρως. Έχουμε βοηθήσει να αντιστραφεί η εικόνα, ιδιοκτήτες είδαν όφελος από την πολιτική μας. Το πρόβλημα είναι στους ενοικιαστές. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα: Η προσφορά και η ζήτηση ακινήτων. Το Σπίτι μου Ι και ΙΙ βοήθησε 25.000 οικογένειες, κρατήστε έναν αστερίσκο για το αν θα μπορούσε να γίνει τρίτο πρόγραμμα. Το να χτίσεις σπίτια μαζικά δεν γίνεται, υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος των κατοικιών».

Σημείωσε, δε, ότι «ο Βοτανικός θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις σε κατοικία, μπορούμε να αλλάξουμε χρήσεις. Για τους ενοικιαστές, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο πίσω. Δεν δηλώνεται ολόκληρο, αλλά υπάρχει πλέον για αυτό ένα κίνητρο για τον ενοικιαστή. Τέλη Νοεμβρίου, όλοι θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω, είναι μια μείωση της τάξης του 8%. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να δίνουν περισσότερα δάνεια, αλλά δεν εναπόκειται στην κυβέρνηση, εφόσον η ΕΚΤ πάρει απόφαση λόγω πληθωρισμού να αυξήσει τα επιτόκια».

ΟΠΕΚΕΠΕ – Τέμπη

Σχετικά με τις δικαστικές περιπέτειες βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία των Τεμπών, ο πρωθυπουργός είπε ότι «για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε για κάποια χρόνια, αποφάσισε όμως να κόψει τον γόρδιο δεσμό, περνώντας την πληρωμή των ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ. Δεν μας στήριξε κανείς. Τους πρώτους μήνες υπήρξαν καθυστερήσεις, ωστόσο τελικά πήραν περισσότερα από όσα περίμεναν οι αγρότες, γιατί δεν πήραν χρήματα όσοι δεν δικαιούνταν».

«Αποτύχαμε, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα πιο γρήγορα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από αυτό, όμως, μέχρι να βαφτίσουμε ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων, ενώ 13 βουλευτές δέχθηκαν την άρση ασυλίας και για τους 9 δεν υπήρξε πρόβλημα. Υπήρξε συστηματική στοχοποίηση από την αντιπολίτευση, κακώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας και για τους 13, κανείς δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Όσον αφορά στην υπόθεση Τριαντόπουλου, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει ότι «σέβομαι τη Δικαιοσύνη, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ή θα εμπιστευόμαστε συνολικά τη Δικαιοσύνη, ή a la carte», ωστόσο, άφησε νέες αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέγοντας ότι «είναι απαραίτητος θεσμός. Θα το κρίνει η ζωή, αν χειρίστηκε καλά την υπόθεση (σ.σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ). Ενδεχομένως, βιάστηκαν για τις υποθέσεις 9 βουλευτών. Ας είναι, για τους 9 δεν υπάρχει καμιά σκιά και για τους 4 θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Αναγκάστηκα να απομακρύνω 3 υπουργούς, βγήκαν τελικά λάδι. Είναι βέβαια ένας χρήσιμος θεσμός, αλλά είμαι δικαιολογημένος να ασκώ κριτική. Δεν καταγγέλλω σκοπιμότητα, δεν της έχω προσάψει ουδέποτε σκοπιμότητα».

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