Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ: Οι σχεδιασμοί, οι προοπτικές και οι προβληματισμοί της κυβέρνησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που ενέκρινε το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και τη σημερινή συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση «κλείνει» δύο σημαντικά κεφάλαια πολιτικής λίγο πριν τις «ήσυχες ημέρες του Αυγούστου» και ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρουσιάσει το «πακέτο» των μέτρων ελάφρυνσης για το 2027, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Φυσικά, η περίοδος που ακολουθεί δεν πρόκειται να αφιερωθεί στη… θερινή ραστώνη: το μήνυμα που έχει στείλει ο Κ. Μητσοτάκης σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ είναι ότι «τώρα τρέχουμε», με στόχο να πραγματωθεί το βασικό σύνθημα της κυβέρνησης («το είπαμε, το κάναμε»). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι χθες ο πρωθυπουργός ανέβηκε στα Γρεβενά, για τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Ε65, απ’ όπου έστειλε το μήνυμα ότι «με τον Ε65 επιδεικνύουμε ότι η Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν».

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «όταν μας ρωτάνε που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν. Οι εργασίες συνεχίστηκαν. Υπήρχε σχετική επιφύλαξη για να τελειώσει το έργο το καλοκαίρι του 2026. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική», ενώ – δείχνοντας ότι τα εγκαίνια και οι παραδόσεις έργων αποτελούν βασική στρατηγική της κυβέρνησης – υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν υπόσχεται νέα έργα. Τα υλοποιεί και τα παραδίδει στην κοινωνία. Πυξίδα μας είναι η σταθερότητα και η συνέπεια σε έναν κόσμο μεγάλης αβεβαιότητας, με στόχο να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών».

Πάντως, στην παρούσα φάση, η κυβέρνηση και ειδικά το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται σε κατάσταση… γράφω – σβήνω, προσπαθώντας μέσα στο επόμενο διάστημα να «κλειδώσει» το πακέτο των μέτρων που ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται σήμερα μεταξύ 1 και 1,2 δις. ευρώ, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται να ανέβει κι άλλο, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις δυνατότητες που παρέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όπως προαναφέρθηκε – όπως είπε και ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ – η έμφαση θα δοθεί στη μεσαία τάξη και ιδίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, με την κυβέρνηση να εξετάζει διάφορα σενάρια.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται «σφιχτός» ως προς τις διαθέσεις: «Mην περιμένετε έναν κατάλογο μόνο αιτήσεων- εξαγγελιών. Αυτό το οποίο πρέπει να αναμένετε είναι έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίον η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας», είπε στην Κ.Ο. «Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. […] Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι», συμπλήρωσε μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο.

Οι λόγοι για την τακτική αυτή είναι τρεις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές:

Από τη μία, ο Κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να δημιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες στους πολίτες – οι οποίοι, βέβαια, ακούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, που είναι πιο, ας πούμε, μαξιμαλιστικές – και να υπάρξει απογοήτευση αν τα μέτρα της ΔΕΘ δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός – λένε οι πληροφορίες – επιδιώκει να… δώσει κάτι σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όμως οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι πεπερασμένες, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει μια λογική κατανομή των πόρων.

Σε τρίτο επίπεδο, η νέα ανάφλεξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν προκαλεί τεράστια παγκόσμια αναταραχή, εκτινάσσει στα ύψη τις τιμές της ενέργειας και – κακά τα ψέματα – δημιουργεί την ανάγκη στην κυβέρνηση να αναζητήσει τρόπους να απαλύνει τον… πόνο στο πορτοφόλι των καταναλωτών που βλέπουν την βενζίνη να ανεβαίνει και πάλι στα 2 ευρώ το λίτρο, αλλά και τις ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα.

Ειδικά η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα «αγκάθι» στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, καθώς, αν οι χειρότεροι φόβοι επαληθευτούν και οι Χούθι κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε το παγκόσμιο εμπόριο τίθεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι καταστροφικές, ιδίως στο πεδίο του πληθωρισμού και των τιμών.

Διαβάστε επίσης:

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αποφάσεις για εκλογική ετοιμότητα με Συγκρότηση Επιτροπή Ψηφοδελτίων και πανελλαδικές περιοδείες – 6 δράσεις για τη Novartis

Ανδρουλάκης για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ: Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή

Άδωνις ξανά κατά Σαλμά για Novartis: Αυτός ξεκίνησε τη σκευωρία και επιχείρησε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας











