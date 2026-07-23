Ανδρουλάκης για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ: Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή

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«Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είναι το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στις νέες και τους νέους ανήμερα της ανακοίνωσης των βάσεων, σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως «όταν η Παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν τη προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της Πολιτείας να κάνει τη δική της. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση και παπαγαλία. Περισσότερη μάθηση και γνώση».

@nikos.androulakis Η αξία σου δεν χωράει σε έναν βαθμό, ούτε κρίνεται από μία στιγμή. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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