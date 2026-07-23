Οι εκατομμυριούχοι της Βρετανίας ζητούν από τον Μπέρναμ να τους φορολογήσει περισσότερο: «Μπορούμε να το αντέξουμε»

Takeaways by to pontiki AI Εκατόν είκοσι εύποροι Βρετανοί, ανάμεσά τους ο Γκάρι Λίνεκερ και ο Μπράιαν Ίνο, απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ ζητώντας υψηλότερη φορολογία για τους πλούσιους.

Η ομάδα των «Πατριωτών Εκατομμυριούχων» προτείνει συγκεκριμένα την επιβολή φόρου 2% στην περιουσία όσων κατέχουν κεφάλαια άνω των δέκα εκατομμυρίων λιρών.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα ενισχύσει την κοινωνική ισότητα και θα επιτρέψει την επανεπένδυση πόρων σε τοπικό επίπεδο.

Η ηγεσία των Συντηρητικών απάντησε ότι οι εύποροι πολίτες μπορούν οικειοθελώς να προσφέρουν περισσότερα χρήματα στο κράτος, ενώ το υπουργείο Οικονομικών παρέπεμψε τις αποφάσεις στον επερχόμενο προϋπολογισμό.

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Έγινε και αυτό στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκατομμυριούχοι ζήτησαν από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να φορολογηθούν περισσότερο.

Σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν 120 εύποροι Βρετανοί δηλώνουν ότι «μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά. Δεν μιλάμε για υψηλότερους φόρους σε όσους σηκώνονται κάθε πρωί και πηγαίνουν στη δουλειά τους για να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους, αλλά στους πολύ πλουσιότερους των οποίων το εισόδημα προέρχεται από τον ίδιο τον πλούτο που κατέχουν». Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν έναν φόρο 2% σε πλούτο άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών, όπως αναφέρει το BBC.

UK millionaires ask Andy Burnham to tax them more https://t.co/yU95YWcIDT — BBC News (UK) (@BBCNews) July 23, 2026

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται ο πρώην ποδοσφαιριστής Γκάρι Λίνεκερ και ο μουσικός παραγωγός Μπράιαν Ίνο. Άλλοι υπογράφοντες είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Νότινγκ Χιλ, Ρίτσαρντ Κέρτις και η Σκωτσέζα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Βαλ ΜακΝτέρμιντ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στους «Πατριώτες Εκατομμυριούχους» (“Patriotic Millionaires”), οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε μια πιο ισότιμη κοινωνία και θα αποτελέσει προτροπή για «αποκέντρωση του πλούτου και της εξουσίας από τους πλουσιότερους».

Στην έκκλησή τους, οι Πατριώτες Εκατομμυριούχοι αναφέρουν ότι σε δική τους δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των εκατομμυριούχων θέλει υψηλότερο φόρο για τον εαυτό τους με σκοπό «να επανεπενδύσουμε σε κάθε περιοχή».

«Έχουν απομείνει λίγοι άνθρωποι με ξεπερασμένη οικονομική σκέψη που απεγνωσμένα προσπαθούν να κρατήσουν κάθε δεκάρα που μπορούν… Όσοι δεν μπορούν να δουν πέρα από το προσωπικό τους συμφέρον δεν έχουν θέση στον σχεδιασμό της Βρετανίας του μέλλοντος», καταλήγει η επιστολή.

Ο μουσικός Μπράιαν Ίνο δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι το βρετανικό φορολογικό σύστημα είναι «πολύ γενναιόδωρο προς τους πλούσιους».

«Αν είσαι πλούσιος, δεν πληρώνεις πολλούς φόρους, αλλά προσλαμβάνεις μια ομάδα έξυπνων λογιστών που με κάποιο τρόπο σε γλιτώνουν από αυτό», είπε.

Απέρριψε επίσης την ιδέα ότι πολλοί εκατομμυριούχοι θα εγκατέλειπαν το Ηνωμένο Βασίλειο αν φορολογούνταν υπερβολικά. «Αυτό είναι το αφήγημα που έλεγαν πάντα οι πλούσιοι για να αποφύγουν τη φορολογία, όμως στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν φεύγουν και τόσο πολύ. Φυσικά και μερικοί θα το κάνουν», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν απαραίτητα τον τόπο τους λόγω υψηλής φορολογίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες».

Ο Μπέρναμ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας όταν ρωτήθηκε σχετικά λίγες ημέρες πριν γίνει πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι ο Λίνεκερ και οι υπόλοιποι είναι «πολύ ευπρόσδεκτοι να πληρώσουν περισσότερους φόρους, μπορούν να υπογράψουν μια επιταγή προς το Υπουργείο Οικονομικών, κανείς δεν τους σταματά».

Τέλος, η γενική γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Έμμα Ρέινολντς, δήλωσε ότι θα καλωσόριζε την αύξηση του ποσού του φόρου που πληρώνουν οι εκατομμυριούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως είπε ότι τυχόν σημαντικές αλλαγές θα ανακοινωθούν κατά την παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού.

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