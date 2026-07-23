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23.07.2026 19:43

Γερμανία: Χειροπέδες σε 20χρονο για ομηρία σε τράπεζα – Νεκρός ένας υπάλληλος (Video)

23.07.2026 19:43
germany-police
Φωτογραφία αρχείου

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Χειροπέδες σε έναν 20χρονο Γερμανό, που εισέβαλε νωρίτερα την Πέμπτη, 23/7, σε υποκατάστημα τράπεζας στην πόλη Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας και κρατούσε ομήρους τους υπαλλήλους, ενώ τραυμάτισε θανάσιμα έναν εξ αυτών, προχώρησαν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπάλληλος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον δράστη στη διάρκεια της ομηρίας, και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διεκομίσθη.

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με το κίνητρο του δράστη να παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δεν είχε διατυπώσει κάποιο αίτημα. Πιστεύεται, ωστόσο, ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.

Λόγω της κατάστασης, η περιοχή γύρω από την οδό Στρόμερ, όπου βρίσκεται το υποκατάστημα, είχε αποκλειστεί για ώρες από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν άνδρες της ειδικής μονάδας SEK, ελικόπτερο, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ασθενοφόρα και διαπραγματευτές.

Στη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο άτομα από το κτίριο, ενώ οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή με τον δράστη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί.

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