Τρόμος στο Παλαιό Φάληρο: Άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκα την ώρα που έμπαινε στο σπίτι της (Video)

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Στιγμές τρόμου βίωσε μια γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο, όταν δέχτηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα τη στιγμή που εισερχόταν στην πολυκατοικία όπου διαμένει.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο δράστης επιχείρησε να της πάρει την τσάντα της. Η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα οι φωνές της να κινητοποιήσουν ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν στα μπαλκόνια.
Αντιλαμβανόμενος ότι είχε γίνει αντιληπτός, ο άνδρας εγκατέλειψε την προσπάθειά του και διέφυγε.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
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