ΚΥΣΕΑ: Αυτά είναι τα δέκα εξοπλιστικά προγράμματα που έλαβαν «πράσινο φως» – Στα 4,2 δισ. το κόστος

Takeaways by to pontiki AI Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε δέκα εξοπλιστικά προγράμματα που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι εγκρίσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου, την απόκτηση μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ.

Επίσης, η απόφαση αφορά την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροχημάτων, δορυφορικών συστημάτων SAR, υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων και πυραύλων HELLFIRE.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες αυτές ως σημαντικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δέκα εξοπλιστικά προγράμματα, που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων ενέκρινε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι συμβάσεις αφορούν σε:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα») Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1 Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar), με δυνατότητα άμεσης παροχής δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή Τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium. Πρόκειται για την απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών της Embraer, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτώνται μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα, λειτουργώντας ως «ιπτάμενα τάνκερ» Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ, για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ. Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται, δίνει προτεραιότητες και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα ενός συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε εξηγώντας ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε», προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών για την περίοδο 2027–2037.

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης καλύπτει Γεωργιάδη, «αδειάζει» Βλάχο

Novartis: Η ΕΛΑΣ ζητά την απομάκρυνση Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά

«Να τονίζουμε το αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη»: Οι οδηγίες στα μέλη των Δημοκρατών πώς να μιλούν σε πολίτες και media