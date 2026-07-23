ΚΥΣΕΑ: Αυτά είναι τα δέκα εξοπλιστικά προγράμματα που έλαβαν «πράσινο φως» – Στα 4,2 δισ. το κόστος

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Δέκα εξοπλιστικά προγράμματα, που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων ενέκρινε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι συμβάσεις αφορούν σε:
Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ. Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».
«Επεξεργάζεται, δίνει προτεραιότητες και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα ενός συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε εξηγώντας ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε», προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών για την περίοδο 2027–2037.
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