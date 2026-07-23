Novartis: Η ΕΛΑΣ ζητά την απομάκρυνση Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά

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«Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς καθυστερήσεις, και να δώσει τεκμηριωμένες δημόσιες απαντήσεις για όλα όσα κατατέθηκαν στη Βουλή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στον απόηχο των χθεσινών καταγγελιών του Μάριου Σαλμά για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Novartis.

«Η ΕΛΑΣ καλεί, τέλος, τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Υπουργό Υγείας από τα καθήκοντά του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πρόκειται για στοιχειώδη πράξη πολιτικής ευθύνης και θεσμικού σεβασμού, που προστατεύει τόσο τη διαδικασία της διερεύνησης όσο και το κύρος του Υπουργείου Υγείας», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Σαλμάς μεταξύ άλλων κατέθεσε χθες στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την Τουλουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Οι δημόσιες καταγγελίες που διατυπώθηκαν από το βήμα της Βουλής κατά του Υπουργού Υγείας, με αναφορές σε δωροδοκία, διαφθορά και σχέσεις με τη διαπλοκή, καθώς και το αίτημα να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis, είναι εξαιρετικά σοβαρές και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σιωπή, γενικές διαψεύσεις ή προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όταν διατυπώνονται ισχυρισμοί που αφορούν τη λειτουργία του Υπουργείου Υγείας και τις σχέσεις της πολιτικής εξουσίας με τον χώρο του φαρμάκου, η κοινωνία δικαιούται σαφείς, τεκμηριωμένες και δημόσιες απαντήσεις.

Η πολιτική ευθύνη είναι διαφορετική από την ποινική ευθύνη. Κανείς δεν μπορεί να προδικάζει την έκβαση οποιασδήποτε διερεύνησης. Ωστόσο, το βάρος των καταγγελιών επιβάλλει την άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνησή τους από τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να συνεχίσει απρόσκοπτα την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τα ερωτήματα είναι απλά και δεν επιδέχονται υπεκφυγές: Μπορεί ο Υπουργός Υγείας να ασκεί απερίσπαστος τα καθήκοντά του τη στιγμή που εκκρεμούν σε βάρος του τόσο σοβαρές καταγγελίες; Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να λειτουργεί με αδιαμφισβήτητο κύρος όσο τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα; Και τελικά, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι η παραμονή του Υπουργού στη θέση του, πριν από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, συνάδει με τη διαφάνεια και τη θεσμική λειτουργία που οφείλει να εγγυάται μια δημοκρατική κυβέρνηση;

Το σκάνδαλο Novartis δεν μπαίνει στο συρτάρι. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να επιληφθούν άμεσα, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, αξιολογώντας όλα τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει το κύρος των θεσμών και του Υπουργείου Υγείας. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία του και δεν μπορεί να τίθεται σε δοκιμασία από σκιές και αναπάντητα ερωτήματα. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ανάληψη πολιτικής ευθύνης δεν αποτελούν ένδειξη ενοχής· αποτελούν υποχρέωση κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Γιατί στο τέλος, τον λογαριασμό των επτά χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον πληρώνει ο Έλληνας πολίτης: με ένα ΕΣΥ που υποβαθμίζεται συστηματικά, με υποστελεχωμένα νοσοκομεία και αυξανόμενα βάρη για τους ασθενείς, και με την υπονόμευση κάθε στοιχειώδους δικαιώματος στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Οι πολίτες δεν ζητούν επικοινωνιακή διαχείριση ούτε συμψηφισμούς. Ζητούν αλήθεια, διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό απαιτεί η αξιοπιστία του συστήματος υγείας.

Με τις τελευταίες αποκαλύψεις η θεωρία περί σκευωρίας για την υπόθεση Novartis κατέπεσε, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς καθυστερήσεις, και να δώσει τεκμηριωμένες δημόσιες απαντήσεις για όλα όσα κατατέθηκαν στη Βουλή. Καλεί, τέλος, τον Πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Υπουργό Υγείας από τα καθήκοντά του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πρόκειται για στοιχειώδη πράξη πολιτικής ευθύνης και θεσμικού σεβασμού, που προστατεύει τόσο τη διαδικασία της διερεύνησης όσο και το κύρος του Υπουργείου Υγείας».

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