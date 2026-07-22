Θύελλα στη Βουλή με Σαλμά που ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis: Κατέθεσε SMS κατά Άδωνη Γεωργιάδη – «Δικαίωση» είδε ο Πολάκης

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Θύελλα προκάλεσε στη Βουλή η τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά στο πλαίσιο της συζήτησης του αιτήματος για την άρση ασυλίας του μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής της ΝΔ, ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis, ενώ κατέθεσε στα πρακτικά sms σχετικά με την εν λόγω υπόθεση αλλά και σχετικά με τις καταγγελίες του περί «παθητικής δωροδοκίας» του υπουργού Υγείας.

Σε σχέση με τη Novartis, ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «όσο δημόσια ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας -τον Μανιαδάκη, ως Αναστασίου- και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει». Σημείωσε επιπλέον ότι την ώρα που ο ίδιος ως βουλευτής της ΝΔ είχε κάνει στον Μανιάδάκη –«που ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε»– κατηγορώντας τον για ψευδομαρτυρία εναντίον του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άδωνις Γεωργιάδης τον απάλλασσε με ένορκη διοικητική κατάθεση.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, κατέθεσε sms μεταξύ των οποίων μήνυμα με το οποίο ζητούσε εξηγήσεις από τον κ. Γεωργιάδη διότι συνομιλούσε με τον μάρτυρα Μανιαδάκη, ενώ σε άλλο μήνυμα που αντάλλαξαν οι δύο τους ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι στη δίκη ήταν με τον Μανιαδάκη διότι «του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στη Τουλουπάκη, εγώ υποσχέσεις κρατάω».

Επίσης, ο Μάριος Σαλμάς κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης «έχει σχέση με τη διαπλοκή», καθώς «χρησιμοποιώντας την εξουσία, ζήτησε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να κάνει ο ίδιος καριέρα». Είπε δε πως μπορεί να το αποδείξει. Σημείωσε πως ο υπουργός Υγείας «μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Novartis, κ. Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης» για να εμφανίζεται ο ίδιος. Αυτό, είπε σε κάθε περίπτωση είναι «παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής». Διαβάζοντας ένα από τα sms Γεωργιάδη που κατέθεσε στα πρακτικά, ανέφερε: «Η κ. τάδε πήρε διαφήμιση από τη Novartis σε νόμιμο σάιτ, το αίτημά μου στον Φρουζή να της δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός Υγείας, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δε μιλούσα με τον Φρουζή».

Πολάκης: Karma is a bitch! Δικαιωνόμαστε!

Τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του ο ανεξάρτητος βουλευτής σχολίασε εκτός μικροφώνου σε έντονο ύφος ότι «όταν τα έλεγα εγώ φωνάζετε, τώρα που τα λέει ο Σαλμάς μούγκα».

Λίγο μετά πήρε και το λόγο δηλώνοντας δικαιωμένος από όσα άκουσε, και υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα λέει χρόνια. «Καταδικάσατε προστατευόμενους μάρτυρες ως ψευδομάρτυρες» είπε και συνέχισε «δικαιωνόμαστε όλοι αυτοί που είχαμε πει ότι το σκάνδαλο Novartis είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της αντιπολίτευσης, χειραγώγησαν πολιτική κάλυψη των κυβερνήσεων που συμμετείχαν σε τιμές φαρμάκων στην Ελλάδα μέσα στα μνημόνια, όταν χάναμε 25% του ΑΕΠ, όταν μάζευαν φαγητό από τα σκουπίδια οι άνθρωποι».

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας ότι «τον είχα βγάλει (εννοεί τον Άδωνι Γεωργιάδη) στα μανταλάκια και έρχεται σήμερα ο Σαλμάς και τον δίνει στεγνά τον Γεωργιάδη». «Στη θητεία του εκείνη ευνόησε κυρίως τη Novartis, έβαλε υπερβολικά υψηλές τιμές σε μια σειρά από φάρμακα στη χώρα, άλλαξε υπουργική απόφαση, έτσι μπήκανε τα φάρμακα, μόλις ολοκληρώθηκε το πρότζεκτ Χάρβαρντ ξανά άλλαξε την απόφαση», συνέχισε. Μετά την Ολομέλεια, ο Παύλος Πολάκης δημοσιοποίησε με ανάρτησή του τα sms.

Τον λόγο έλαβε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία νωρίτερα τοποθετήθηκε και για δική της υπόθεση έχοντας μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Βασίλη Υψηλάντη από τη Νέα Δημοκρατία καθώς και τον Γιώργο Γεωργαντά. Για όσα είπε από το βήμα της Ολομέλειας ο Μάριος Σαλμάς, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι «αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μείζονος αδικημάτων, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να αποκαλύπτεται το άσχημο και βρώμικο πρόσωπο μιας διαπλεκόμενης εγκληματικής οργάνωσης που έχει καθίσει σε βουλευτικά και κυβερνητικά έδρανα».

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει την άρση ασυλίας του κ. Σαλμά. «Η άσκηση πολιτικής κριτικής ακόμα και δριμείας δεν είναι συκοφαντική δυσφήμηση», είπε μεταξύ άλλων και υπενθύμισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει μήνυση κατά τού υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, υπέρ της άρσης είχαν ταχθεί οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ κατά είχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας είχαν δηλώσει «παρών».

Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν», απάντησε -μέσω ανάρτησής του στο Twitter- ο υπουργός Υγείας, στις καταγγελίες Σαλμά στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεωργιάδη:

«Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο kontra channel και είχε “προβλέψει” ότι: “όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…”… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του γράφω ότι “δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε 1€” ή με την κατάθεση στην Βουλή μίας ενόρκου βεβαιώσεώς μου υπέρ του κ. Νίκου Μανιαδάκη η οποία κατατέθηκε σε Δικαστήριο το οποίο έχασε τελικά ο κ. Σαλμάς- προσπάθησε εκ νέου να με συκοφαντήσει, παραμένω Υπουργός Υγείας και σε λίγο θα κάνω εγκαίνια στο νέο πλήρως Ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

Βρήκαν φυσικά ευκαιρία μερικοί ξεχασμένοι πλέον από τον λαό πολιτικοί μου αντίπαλοι (@ZoeKonstant και @pavpol2222) να αρχίσουν πάλι τα περί Novartis. Ασήμαντα όλα αυτά.

Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε.

Αλλά και με τους άλλους δύο είμαι επίσης στα δικαστήρια (με τον κ. Πολάκη ακριβώς για όσα έχει πει εναντίον μου για την Novartis) και έχουν αρθεί οι ασυλίες τους σε μηνύσεις μου. Αυτή θα είναι πάντα η απάντηση μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν».

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ και αντεπίθεση Άδωνη

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες Σαλμά στη Βουλή για την υπόθεση Novartis, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, «διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο υπουργός Υγείας δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας -μέσω ανάρτησής του στο Twitter- ότι «για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα».

«Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μην απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γεωργιάδης.

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

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