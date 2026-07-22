Μητσοτάκης με Μοντενέγκρο για προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα – Και αιχμές για την αντιπολίτευση (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυξημένη χρηματοδότηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τονίζοντας ότι οι παλιές δημοσιονομικές δομές δεν επαρκούν για τις νέες ανάγκες της Ευρώπης.

Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ψηφιακή μετάβαση, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική συνοχής και την αγροτική πολιτική.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός απέρριψε την επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας σταθερά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη διεθνή ασφάλεια.

Η Αθήνα διατηρεί τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολυεθνική επιχείρηση στο Ορμούζ, θέτοντας ως προϋπόθεση τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.

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Με τη φράση «δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έστειλε μήνυμα» στις Βρυξέλλες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο αποτελεί πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Βορρά και Νότου.

Υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες».

«Χρειαζόμαστε μία τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά: στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις κρίσιμες υποδομές», είπε ο πρωθυπουργός. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να της εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα. Διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ η συζήτηση για νέους, ίδιους πόρους πρέπει πια να προχωρήσει».

Σημείωσε, δε, δηκτικά για τους «λιτούς» της Ένωσης ότι «η συζήτηση επικεντρώνεται, συχνά, αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών-μελών. Παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι οικονομίες αυτές είναι κι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι της Ενιαίας Αγοράς. Είναι επομένως δίκαιο, αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μας για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η γεωπολιτική πραγματικότητα μας αναγκάζει να χτίσουμε μια ισχυρή βάση και η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην κοινή της άμυνας. Ενεργοποίηση στην πράξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Ειχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα της Πολιτικής προστασίας, καθώς η κλιματική κρίση πλήττει όλη την Ευρώπη. Σήμερα είναι η πρώτη δύσκολη μέρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι σημαντική και καμία χώρα όσο προετοιμασμένη και αν είναι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τις προκλήσεις τέτοιας κλίμακας».

«Για το μεταναστευτικό συμφωνούμε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων πρέπει να συνδυάζεται με την αντιμετώπιση των διακινητών και με νόμιμες οδούς. Ευχαριστώ την Πορτογαλία για την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αποστολές. Εχουμε μειώσει σημαντικά τις ροές χάρη και στην Frontex. Για τα κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας έχουμε μπροστά μας κρίσιμες διαπραγματεύσεις και η χώρα μας ετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη είναι σήμερα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα να ενισχύσει την άμυνα της και να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος, δε, στη νέα «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας κι η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές. […] Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ενώ η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές μέσω της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα».

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες φέρουν την Αθήνα να μην έχει αντίρρηση να συμμετάσχει σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στο Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα έχουν τελειώσει οι εχθροπραξίες και ότι στην επιχείρηση θα υπάρχει πολυεθνική δύναμη, η οποία και θα συμμετέχει ενεργά στην διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Αυτό που επίσης πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και άφησε αιχμές για τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης. «Αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος ότι και ο Λουίς και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε», είπε, αναφερόμενος στην περίοδο των μνημονίων που επιβλήθηκαν και στις δύο χώρες. «Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας, το 2009, το 2010, το 2011, το 2014, το 2015», συμπλήρωσε.

Τόνισε, δε, ότι «είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι», αν και παραδέχθηκε ότι «αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε ότι μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες».

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