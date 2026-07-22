Γαλλία: Νεκρός ατζέντης που σύστηνε νεαρά μοντέλα στον Τζέφρι Επστάιν – Είχε καταγγελθεί και ο ίδιος για βιασμό  

Takeaways by to pontiki AI Ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο προάστιο Κολόμπ του Παρισιού.

Η εισαγγελία της Ναντέρ διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Σιάντ φέρεται να μεσολαβούσε επί μία δεκαετία ώστε ο Τζέφρι Επστάιν να γνωρίζει νεαρές γυναίκες από τον χώρο του μόντελινγκ.

Το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση του Επστάιν.

Παράλληλα, ο εκλιπών αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος είχε αρνηθεί πριν από τον θάνατό του.

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Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Κολόμπ, προάστιο του Παρισιού, ο Ντανιέλ Σιάντ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων, ο οποίος επί περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να μεσολαβούσε ώστε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν να γνωρίζει νεαρές γυναίκες από τον χώρο του μόντελινγκ.



Την πληροφορία επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ναντέρ, Μαρί-Σελίν Λοβρισί, διευκρινίζοντας ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Un proche présumé du réseau de Jeffrey Epstein retrouvé mort près de Paris



Daniel Siad, un homme de 69 ans accusé d’avoir servi de recruteur de jeunes femmes et de mannequins pour le réseau d’exploitation sexuelle de Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort à son domicile situé près… July 22, 2026



Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Σιάντ είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο CNN, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως δύο γυναίκες που είχε συστήσει στον Επστάιν κατήγγειλαν αργότερα ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον.

Model recruiter Daniel Siad, who introduced young women to Jeffrey Epstein, found dead at his home in France. https://t.co/LPd7XjF0PD — CNN (@CNN) July 22, 2026





Όπως είχε δηλώσει, ο Επστάιν τον είχε διαβεβαιώσει πως είχε πληρώσει για τα εγκλήματά του μετά την καταδίκη του το 2008 και ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα συνέβαινε ξανά. «Τον εμπιστευόμουν και πίστευα ότι αυτός ο τύπος ήταν επαγγελματίας» είχε πει στο CNN.

🔴 Affaire Epstein: Daniel Siad, recruteur de mannequins suspecté d'avoir été un rabatteur pour le financier américain, retrouvé mort à son domicile pic.twitter.com/2a42Ks3egU July 22, 2026









Πάνω από 2.000 αναφορές του ονόματός του στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης

Έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Επστάιν κατέβαλε στον Σιάντ δεκάδες χιλιάδες δολάρια.



Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ο Σιάντ τον ενημέρωνε για νεαρές γυναίκες που είχε γνωρίσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις του έστελνε φωτογραφίες πιθανών μοντέλων ή υποψηφίων για θέση βοηθού.



Σε μία από τις συνομιλίες, όταν ο Σιάντ έστειλε φωτογραφία μιας γυναίκας, ο Επστάιν απάντησε λακωνικά: «Πολύ μεγάλη».

French model scout named 2K times in Epstein files found dead at home https://t.co/XXxSFFdoM1 pic.twitter.com/0nTeGxBviz July 22, 2026





Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται περισσότερες από 2.000 φορές στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν.



Οι σχέσεις του Επστάιν με τη βιομηχανία της μόδας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα που εξετάζει και στοιχεία σχετικά με τον Σιάντ.

Alleged Epstein associate found dead



The body of Daniel Siad — a French-Swedish modeling agent who was linked to the disgraced sex trafficker — was found at his home.



Siad acknowledged having professional contacts with Epstein but claimed he was unaware of his crimes. He was… pic.twitter.com/xw2uVdnG5s — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026





Παράλληλα, ο ίδιος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Μοντέλο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε το 1990, όταν εργαζόταν στη Γαλλία. Ο Σιάντ είχε αρνηθεί την κατηγορία.

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