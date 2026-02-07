search
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2026 08:07

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η γαλλική εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του 86χρονου πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ

07.02.2026 08:07
jack-lang

Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ξεκινά έρευνα για «φορολογική απάτη» σε βάρος του Τζακ Λανγκ – πρώην υπουργού Πολιτισμού και νυν προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού – και της κόρης του, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η έρευνα αφορά «τις αποκαλύψεις της Mediapart σχετικά με την Καρολίν και τον Τζακ Λανγκ» και τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ανέφερε η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro.

Χθες Παρασκευή, ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, τόνισε ο γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, από τη Βηρυτό. Ο Τζακ Λανγκ «θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.

Πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές που ζητούν την παραίτησή του

Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Λανγκ πολλαπλασιάστηκαν μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, αφού δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών έπειτα από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη offshore εταιρείας την οποία είχε συστήσει το 2016 με τον αμερικανό επιχειρηματία.

