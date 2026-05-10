Μακρόν: Η Γαλλία ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαίωσε την Κυριακή, 10/5, ότι η Γαλλία «ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο» να προχωρήσει σε «ανάπτυξη» ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών «σε συντονισμό με το Ιράν».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ναϊρόμπι κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Αφρική, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιμένει σ’ «αυτή τη θέση», να αντιτίθεται σε «κάθε αποκλεισμό απ’ όπου κι αν προέρχεται», από την αμερικανική ή την ιρανική πλευρά, και να «αρνείται οποιαδήποτε διόδια απ’ όπου κι αν προέρχονται», ώστε να «εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Οι ιρανικές απειλές

Με τις δηλώσεις αυτές ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε στο Ιράν, το οποίο απείλησε σήμερα με «αποφασιστική και άμεση απάντηση» σε περίπτωση που αναπτυχθούν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Παρίσι και το Λονδίνο ότι στέλνουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

«Τους υπενθυμίζουμε ότι, σε καιρό πολέμου όπως και σε καιρό ειρήνης, μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να διασφαλίζει την ασφάλεια σ’ αυτά τα στενά και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμιά χώρα να αναμιχθεί σ’ αυτό τον τομέα», δήλωσε σήμερα μέσω του X ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης, όμως παραμένουμε έτοιμοι», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Οικοδομήσαμε μια ad hoc αποστολή, την οποία συνδιευθύνουμε μαζί με τους Βρετανούς και η οποία έχει συγκεντρώσει 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς ώστε να καταστεί δυνατό, σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση όλων των χωρών της περιοχής και των Ηνωμένων Πολιτειών, να εξασφαλισθεί, μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επανάληψη του θαλάσσιου εμπορίου», ιδιαίτερα για τη μεταφορά των λιπασμάτων, των τροφίμων και των υδρογονανθράκων, εξήγησε.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο της Charles-de-Gaulle διέπλευσε τη διώρυγα του Σουέζ για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί στο μέλλον αυτή η αποστολή.

