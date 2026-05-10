search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 22:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 22:21

Μακρόν: Η Γαλλία ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ

10.05.2026 22:21
emanuel-macron

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαίωσε την Κυριακή, 10/5, ότι η Γαλλία «ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο» να προχωρήσει σε «ανάπτυξη» ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στενών «σε συντονισμό με το Ιράν».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ναϊρόμπι κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Αφρική, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι επιμένει σ’ «αυτή τη θέση», να αντιτίθεται σε «κάθε αποκλεισμό απ’ όπου κι αν προέρχεται», από την αμερικανική ή την ιρανική πλευρά, και να «αρνείται οποιαδήποτε διόδια απ’ όπου κι αν προέρχονται», ώστε να «εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Οι ιρανικές απειλές

Με τις δηλώσεις αυτές ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε στο Ιράν, το οποίο απείλησε σήμερα με «αποφασιστική και άμεση απάντηση» σε περίπτωση που αναπτυχθούν γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση από το Παρίσι και το Λονδίνο ότι στέλνουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

«Τους υπενθυμίζουμε ότι, σε καιρό πολέμου όπως και σε καιρό ειρήνης, μόνο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μπορεί να διασφαλίζει την ασφάλεια σ’ αυτά τα στενά και ότι δεν θα επιτρέψει σε καμιά χώρα να αναμιχθεί σ’ αυτό τον τομέα», δήλωσε σήμερα μέσω του X ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα ανάπτυξης, όμως παραμένουμε έτοιμοι», επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Οικοδομήσαμε μια ad hoc αποστολή, την οποία συνδιευθύνουμε μαζί με τους Βρετανούς και η οποία έχει συγκεντρώσει 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς ώστε να καταστεί δυνατό, σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση όλων των χωρών της περιοχής και των Ηνωμένων Πολιτειών, να εξασφαλισθεί, μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, η επανάληψη του θαλάσσιου εμπορίου», ιδιαίτερα για τη μεταφορά των λιπασμάτων, των τροφίμων και των υδρογονανθράκων, εξήγησε.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο της Charles-de-Gaulle διέπλευσε τη διώρυγα του Σουέζ για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί στο μέλλον αυτή η αποστολή.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε

Al Jazeera: Μακριά από συνολική ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Βολεύει και τους δύο η εκεχειρία, τονίζει αναλυτής

Λετονία: Παραιτήθηκε ο υπ. Άμυνας γιατί άργησε να αντιδράσει ο στρατός μετά από πλήγμα ουκρανικών drone σε δεξαμενές πετρελαίου





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Frontex
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 56 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

france
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ

elektes-enaerias-kykloforias
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στο FIR αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού»

samos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» της ΕΛ.ΑΣ. σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών – 13 συλλήψεις σε Σάμο και Αττική (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 22:36
Frontex
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 56 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

france
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ

1 / 3