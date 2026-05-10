Al Jazeera: Μακριά από συνολική ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Βολεύει και τους δύο η εκεχειρία, τονίζει αναλυτής

Την εκτίμηση ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμένει μακριά εξέφρασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χαμάντ μπιν Χαλίφα στο Κατάρ, Σουλτάν Μπαράκατ, μετά τις αναφορές ότι η Τεχεράνη απάντησε στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Al Jazeera, επισήμανε επίσης το ενδεχόμενο η ιρανική πλευρά να κινηθεί προς μια πρόταση κοινής ρύθμισης με τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να ικανοποιεί και την Ουάσινγκτον.

Ο ειδικός αναλυτής σημείωσε, ακόμη, ότι το βάρος των γεγονότων του πολέμου έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των δύο χωρών, καθιστώντας δύσκολη την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σουλτάν Μπαράκατ εμφανίστηκε συνολικά επιφυλακτικός για την προοπτική άμεσης προόδου στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Η πλήρης ειρηνευτική συμφωνία παραμένει μακριά

«Μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία είναι πολύ μακριά», δήλωσε ο Μπαράκατ στο Al Jazeera, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πως η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εν μέρει λόγω των παραπόνων και της οργής που έχουν συσσωρεύσει οι Ιρανοί ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέδεσε τη δυσπιστία της ιρανικής πλευράς με γεγονότα όπως οι δολοφονίες του ανώτατου ηγέτη και μελών της οικογένειάς του, αλλά και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, καθώς και με την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η σύγκρουση.

Η εκεχειρία ως κοινό σημείο ενδιαφέροντος

Παρά τις δυσκολίες, ο καθηγητής εκτίμησε ότι τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και η Τεχεράνη, έχουν συμφέρον να διατηρηθεί η εκεχειρία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να αποτελέσει βάση για σταδιακές διαπραγματεύσεις.

«Θα ήθελαν να δουν την εκεχειρία να παρατείνεται όσο περισσότερο γίνεται και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου σε μια διαπραγμάτευση που θα επιλύει τα ζητήματα ένα προς ένα», υπογράμμισε.

Στροφή της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική στάση εμφανίζει πλέον διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική προσέγγιση. «Οι Ιρανοί ξεκίνησαν, αν θυμάστε, ζητώντας μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία και ολικό τέλος του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πλέον δεν μιλούν γι’ αυτό. Μιλούν για μια σταδιακή προσέγγιση», ανέφερε.

Ο Μπαράκατ πρόσθεσε ότι το Ιράν φαίνεται να επιδιώκει την επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, πιθανόν μέσα από ένα πλαίσιο ρύθμισης.

«Υποψιάζομαι ότι πιθανότατα θα προτείνουν στους Αμερικανούς μια κοινή ρύθμιση ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάτι που πιστεύω ότι θα άρεσε ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή ταιριάζει με τον χαρακτήρα του. Θα ήθελε να έχει λόγο στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα», είπε.

