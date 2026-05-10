Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ’ αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (…) δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

