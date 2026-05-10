search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 19:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 19:23

Ιράν: Τα τρία σημεία-κλειδιά στην απάντηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

10.05.2026 19:23
iran-78234

Κρίσιμες είναι οι αμέσως επόμενες ώρες σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά την απάντηση που απέστειλε το Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το βασικό στοιχείο που καταγράφεται είναι ότι το Ιράν δεν απέρριψε την αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως την αποδέχθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται θετική σε ορισμένα σημεία, ενώ σε άλλα κατέθεσε αντιπροτάσεις.

Όπως μεταδίδουν αραβικά ΜΜΕ, η απάντηση των Ιρανών επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα:

  • Στους όρους για τον οριστικό και συνολικό τερματισμό του πολέμου σε όλες τις περιοχές,
  • Στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ,
  • Στην παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέλλον.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως βασική προτεραιότητα τη λήξη του πολέμου, προτείνοντας η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα να ακολουθήσει στο τέλος, αφού προηγηθεί συμφωνία για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας θεωρείται από ιρανικής πλευράς και η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική της ανάκαμψη.

Οι οδηγίες Χαμενεΐ στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν

Νωρίτερα την Κυριακή, 10/5, έγινε γνωστό ότι η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό Μέσο Ενημέρωσης IRNA, το οποίο ανέφερε ότι «σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή».

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια γραμμή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους».

Δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Απίστευτο τροχαίο, μηχανή βρέθηκε κρεμασμένη σε… φανάρι μετά από σύγκρουση με ΙΧ, σώος ο οδηγός (video)

The Guardian: Ο Τραμπ επισκέπτεται σε λίγες ημέρες την Κίνα με το Πεκίνο να κρατά όλα τα ατού

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ανοίγει τον Σεπτέμβριο, λέει η Hurriyet





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
superLeague1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live οι μάχες ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ που μπορεί να κρίνουν τον τίτλο

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα τρία σημεία-κλειδιά στην απάντηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Screenshot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαχητικά πάνω από την Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

Nikos-Dendias
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ακατανόητη δήλωση του Δένδια για τη Λευκάδα και τα… διεθνή ύδατα

teylor swift
LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μυστικό ταξίδι στην Αθήνα – Παντρεύτηκε ο συμπαίκτης του συντρόφου της, Γιώργος Καρλαύτης (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 19:26
superLeague1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live οι μάχες ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ που μπορεί να κρίνουν τον τίτλο

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα τρία σημεία-κλειδιά στην απάντηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Screenshot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαχητικά πάνω από την Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

1 / 3