Ιράν: Τα τρία σημεία-κλειδιά στην απάντηση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Κρίσιμες είναι οι αμέσως επόμενες ώρες σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μετά την απάντηση που απέστειλε το Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το βασικό στοιχείο που καταγράφεται είναι ότι το Ιράν δεν απέρριψε την αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως την αποδέχθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται θετική σε ορισμένα σημεία, ενώ σε άλλα κατέθεσε αντιπροτάσεις.

Όπως μεταδίδουν αραβικά ΜΜΕ, η απάντηση των Ιρανών επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα:

Στους όρους για τον οριστικό και συνολικό τερματισμό του πολέμου σε όλες τις περιοχές,

Στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ,

, Στην παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέλλον.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως βασική προτεραιότητα τη λήξη του πολέμου, προτείνοντας η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα να ακολουθήσει στο τέλος, αφού προηγηθεί συμφωνία για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας θεωρείται από ιρανικής πλευράς και η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική της ανάκαμψη.

Οι οδηγίες Χαμενεΐ στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν

Νωρίτερα την Κυριακή, 10/5, έγινε γνωστό ότι η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό Μέσο Ενημέρωσης IRNA, το οποίο ανέφερε ότι «σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή».

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια γραμμή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους».

Δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

