Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι πολύ πιθανό να επαναλειτουργήσει μετά από 50 χρόνια τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Αυτό αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet», επικαλούμενη δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σε μία κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν που έρχεται μετά τις πιέσεις από τις ΗΠΑ.

«Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της σχολής, των οποίων τα εγκαίνια θα γιορτάσουμε, με τη θέληση του Θεού, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Oικουμενικός Πατριάρχης.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ασκούν εδώ και καιρό πιέσεις στην Τουρκία να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Ερντογάν τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Ο Μπάρακ άνοιξε ξανά τη συζήτηση τον Δεκέμβριο, όταν ανέφερε για πρώτη φορά ότι η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η θεολογική σχολή έκλεισε από την Τουρκία το 1971 βάσει νόμου που έθετε τη θρησκευτική και στρατιωτική εκπαίδευση υπό κρατικό έλεγχο. Σταμάτησε να λειτουργεί το 1985, όταν αποφοίτησαν οι τελευταίοι πέντε φοιτητές.

