Εκκένωση κρουαζιερόπλοιου MV Hondius: Αποβιβάστηκαν οι Ισπανοί – Σε καραντίνα 6 εβδομάδων οι επιβάτες

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής (10/05), ώρα Ελλάδας, ξεκίνησε η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση της εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου σημειώθηκε σωρεία κρουσμάτων χανταϊού, με τρεις επιβάτες – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα – να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η όλη διαδικασία υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι Ισπανοί υπήκοοι ήταν οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν με μικρές λέμβους, σε ομάδες των πέντε ατόμων, πριν μεταφερθούν με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος, όπου θα οδηγηθούν σε νοσοκομείο για καραντίνα.

Πληροφορίες λένε ότι η καραντίνα θα διαρκέσει έως έξι εβδομάδες.

Το κρουαζιερόπλοιο «έδεσε» κοντά στην Τενερίφη σήμερα τα ξημερώματα.

Υγειονομικοί ανέβηκαν το πλοίο, για για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν την αποβίβαση.

«Δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο»

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την περασμένη Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τονίζει ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση που εκδόθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας πριν ελλιμενιστεί το MV Hondius στην Τενερίφη επιβεβαιώθηκε ότι το σκάφος πέρασε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν ρίξει άγκυρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν στο πλοίο, οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπίσει τρωκτικά, επομένως η μετάδοση μέσω έκθεσης σε τρωκτικά επί του πλοίου δεν είναι πιθανή», σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

Ποιες εθνικότητες ακολουθούν

Χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν χθες ότι απέστειλαν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους, αν και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα Κανάρια Νησιά δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμα φθάσει όλα τα αεροπλάνα.

Οι επιβάτες δεν θα φύγουν από το πλοίο πριν φθάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους, δήλωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Οι επιβάτες από την Ολλανδία θα είναι το επόμενο γκρουπ που θα μεταφερθεί εκτός πλοίου και το αεροπλάνο τους θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία, σύμφωνα με το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

«Τελευταία πτήση από Αυστραλία»

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία…Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε η Γκαρθία.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία όπου το MV Hondius θα απολυμανθεί.

