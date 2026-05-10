Ηράκλειο: 129 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Καλούς Λιμένες και Αγία Γαλήνη

Δυο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, στη μια περίπτωση ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, εντόπισε σε λέμβο που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή 6 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων συνολικά 44 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί στο Ηράκλειο.

Στο δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε σε θαλάσσια περιοχή 26 ν.μ. νότια της Γαύδου, λέμβο με 85 άτομα.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, ενώ τα 85 άτομα μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

