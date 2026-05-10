ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 14:13
10.05.2026 13:37

Δολοφονία 54χρονου στη Θεσσαλονίκη: Έδεσαν τούβλα στο πτώμα πριν το πετάξουν στον Λουδία – Ναρκωτικά πίσω από την δολοφονία (Video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες -ο δολοφονημένος και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών- μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν. Τότε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Τόσο ο άνδρας που πυροβόλησε όσο και ο άλλος που ήταν παρών στο έγκλημα έχουν συλληφθεί και φέρονται να έχουν ισχυριστεί στους αστυνομικούς πως έριξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσαν τη σορό με τούβλα, ώστε να πάει στον πάτο του ποταμού. Στο σημείο του εγκλήματος οι Αρχές έχουν εντοπίσει έναν κάλυκα.

Τις τελευταίες ώρες στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.

