10.05.2026 14:01

Πειραιάς: Ρύπανση κατά τον ανεφοδιασμό κρουαζιερόπλοιου – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου οχήματος και του Α’ μηχανικού κρουαζιερόπλοιου σημαίας Βερμούδων, προχώρησαν χθες οι λιμενικές Αρχές του Πειραιά στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού του στην περιοχή Ξαβερίου, στην πύλη Ε11 του λιμανιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά την παραλαβή καυσίμου έσπασε ο σωλήνας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρύπανση έκτασης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων ανάμεσα στο πλοίο και την προβλήτα.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση απορρύπανσης από το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου με τη χρήση απορροφητικών υλικών. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο ΟΛΠ Α.Ε. και ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, σκάφη της οποίας επιχείρησαν στην περιοχή μαζί με αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Για τον περιορισμό της ρύπανσης τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου, ενώ οι εργασίες απορρύπανσης ολοκληρώθηκαν τις απογευματινές ώρες με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά διενεργεί την προανάκριση, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

