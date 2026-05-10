Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές – Μία σύλληψη

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου 10/5 στις Τζιτζιφιές, στην Καλλιθέα, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από καφετέρια.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε από τα πυρά και στη συνέχεια μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί διακομιδή της από ασθενοφόρο. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για χρήση όπλου ούζι και για δράστη που φαίνεται να ήταν πελάτης στο κατάστημα εστίασης, να είχε διαπληκτισμό με τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού και έχει ήδη συλληφθεί. Δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή δεδομένα του συμβάντος και να επιβεβαιώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

