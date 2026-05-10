ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 12:23
10.05.2026 11:58

Σαντορίνη: «Φρένο» στον υπερτουρισμό με όριο 8.000 επιβατών κρουαζιέρας ημερησίως

Με θετικές προσδοκίες αλλά και εμφανή ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις ξεκινά η φετινή τουριστική περίοδος στη Σαντορίνη, καθώς το νησί επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ισχυρή ζήτηση και στις πιέσεις που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στις υποδομές του.

Ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμφανίστηκε προσεκτικά αισιόδοξος για την πορεία της σεζόν, σημειώνοντας πάντως ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στις προκρατήσεις.

Όπως υπογράμμισε, η Σαντορίνη δεν έχει ανάγκη από νέα εκτεταμένη τουριστική δόμηση, αλλά από ουσιαστική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον ήδη πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαχείριση της κρουαζιέρας, με το νησί να εφαρμόζει ανώτατο ημερήσιο όριο περίπου 8.000 επισκεπτών από κρουαζιερόπλοια, ενώ παράλληλα επιδιώκεται πιο ορθολογική κατανομή των αφίξεων μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα ασφυκτικού συνωστισμού.

Την ίδια στιγμή προχωρούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως η αναβάθμιση του τελεφερίκ και η δημιουργία νέου στεγασμένου χώρου αναμονής στο λιμάνι.

Η δημοτική αρχή και οι τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν πλέον ότι η προτεραιότητα δεν είναι η περαιτέρω αύξηση των τουριστικών αφίξεων, αλλά η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Σαντορίνης και η ενίσχυση της ταυτότητάς της ως προορισμού που προσφέρει όχι μόνο εικόνες, αλλά και πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

