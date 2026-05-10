Καλλιθέα: Μεθυσμένος ο δράστης που πυροβόλησε τη 43χρονη με ούζι – Το σκηνικό μέσα στο μπαρ (Video)

Στο λαιμό έχει τραυματιστεί η 43χρονη γυναίκα, υπάλληλος στο μπαρ νυχτερινού καταστήματος διασκέδασης, που πυροβολήθηκε από μεθυσμένο 58χρονο στην περιοχή της Καλλιθέας το πρωί της Κυριακής (10/05).

Αναλυτικά, ο δράστης που έχει συλληφθεί, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο κατάστημα, άρχισε να φωνάζει και ενοχλούσε τη γυναίκα, την οποία στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί με όπλο ούζι, τραυματίζοντάς την στον λαιμό.

Στη συνέχεια ο δράστης βγήκε έξω και πυροβόλησε την ταμπέλα του καταστήματος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με ιδία μέσα, ενώ στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλοί κάλυκες.

Την υπόθεση θα αναλάβουν κατά πάσα πιθανότητα τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

