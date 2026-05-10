search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 16:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 14:18

MV Hondius: Με C130 θα μεταφερθεί στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου – Ο Τσιόδρας αναλαμβάνει την εξέτασή του

10.05.2026 14:18
MV Hondius

Σε ετοιμότητα βρίσκεται C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη αυτή θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο
θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και θα έχει διάρκεια 45 ημερών, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας που θα τον εξετάσει.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Νωρίτερα, στην Τενερίφη έφτασε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού, έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: 129 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Καλούς Λιμένες και Αγία Γαλήνη

Πειραιάς: Ρύπανση κατά τον ανεφοδιασμό κρουαζιερόπλοιου – Δύο συλλήψεις

Δολοφονία 54χρονου στη Θεσσαλονίκη: Έδεσαν τούβλα στο πτώμα πριν το πετάξουν στον Λουδία – Ναρκωτικά πίσω από την δολοφονία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση

kikilias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και του real estate εν μέσω κρίσης»

kastoria11
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού

eurovision2026-new
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε η τελετή έναρξης με άφιξη των καλλιτεχνών στο τιρκουάζ χαλί

siriza-sinedrio-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Με πρόχειρο excel και χωρίς απαντήσεις η κυριακάτικη ανασκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 15:59
iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση

kikilias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και του real estate εν μέσω κρίσης»

kastoria11
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού

1 / 3