Κυψέλη: Πυροβολισμοί μετά από διαπληκτισμό οδηγών μηχανής – Τραυματίστηκε 34χρονος

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, στην οδό Αμφείας, δύο οδηγοί μηχανών διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον 34χρονο στα πόδια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν και περισυνέλεξαν δύο κάλυκες.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ταυτοποιήσει έναν 31χρονο αλβανικής καταγωγής ως φερόμενο δράστη της επίθεσης και διεξάγεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

