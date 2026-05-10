search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 08:56

Καιρός: «Μικρό καλοκαίρι» με 30 βαθμούς και αφρικανική σκόνη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

10.05.2026 08:56
afrikaniki_skoni

Ζεστό αναμένεται το τριήμερο από την Κυριακή 10/5  έως την Τρίτη 12/5, με τη θερμοκρασία να κινείται σε επίπεδα καλοκαιριού και την αφρικανική σκόνη να παραμένει στην ατμόσφαιρα.

Η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου! 

Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, με επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πότε υποχωρεί η  αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως σε ήπιες συγκεντρώσεις.Παρότι στο Αιγαίο επικρατούν βοριάδες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, στα υψηλότερα επίπεδα πνέουν νότιοι άνεμοι που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα, επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα.

Τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Για σήμερα Κυριακή (10/5) προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους από το μεσημέρι και μετά, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30άρια.

Ήδη από χθες Σάββατο (9/5) στην Κρήτη καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την εποχή, με το Ηράκλειο να φτάνει τους 31,7 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Έως 32 βαθμούς την Τρίτη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο την Τρίτη αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης:

Drone στη Λευκάδα: Τα εκρηκτικά εξουδετερώθηκαν, τα ερωτήματα παραμένουν

Διπλό «όχι» για… ασφάλεια – Γιατί απορρίφθηκαν η προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ και η εξεταστική υποκλοπών

Πόλεμο με το ΠΑΣΟΚ φέρνει το μανιφέστο του Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
superLeague1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Αυξάνεται η ένταση στην κορυφη – Πρόωρη στέψη ή παράταση αγωνίας;

6963692 (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Κι όμως… προκάλεσαν σεισμό με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Τι είναι τα «concert quakes» που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Video)

mornos
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία: Ανακούφιση από τις βροχοπτώσεις – Σημαντική αύξηση των αποθεμάτων του Μόρνου

PLIO1
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προελεύσεως (Photo)

dei tour (1)
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του ποδηλατικού γύρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

metal21
ΕΛΛΑΔΑ

«Έριξαν» το ΟΑΚΑ οι Metallica: Εμβληματική συναυλία, αποθέωση από 80.000 κόσμου, έπαιξαν «Τρύπες» και «Ζορμπά» (Videos)

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 10:23
superLeague1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Αυξάνεται η ένταση στην κορυφη – Πρόωρη στέψη ή παράταση αγωνίας;

6963692 (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Κι όμως… προκάλεσαν σεισμό με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Τι είναι τα «concert quakes» που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Video)

mornos
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία: Ανακούφιση από τις βροχοπτώσεις – Σημαντική αύξηση των αποθεμάτων του Μόρνου

1 / 3