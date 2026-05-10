Καιρός: «Μικρό καλοκαίρι» με 30 βαθμούς και αφρικανική σκόνη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ζεστό αναμένεται το τριήμερο από την Κυριακή 10/5 έως την Τρίτη 12/5, με τη θερμοκρασία να κινείται σε επίπεδα καλοκαιριού και την αφρικανική σκόνη να παραμένει στην ατμόσφαιρα.

Η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου!

Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, με επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως σε ήπιες συγκεντρώσεις.Παρότι στο Αιγαίο επικρατούν βοριάδες στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, στα υψηλότερα επίπεδα πνέουν νότιοι άνεμοι που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα, επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα.

Τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Για σήμερα Κυριακή (10/5) προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους από το μεσημέρι και μετά, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας σήμερα τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30άρια.

Ήδη από χθες Σάββατο (9/5) στην Κρήτη καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την εποχή, με το Ηράκλειο να φτάνει τους 31,7 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Έως 32 βαθμούς την Τρίτη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο την Τρίτη αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς.

