Διπλό «όχι» για… ασφάλεια – Γιατί απορρίφθηκαν η προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ και η εξεταστική υποκλοπών

Με δύο αρνήσεις -που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κάνουν μια κατάφαση- απαντά η κυβέρνηση στο αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, την οποία έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά στους δύο πρώην υπουργούς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξήγησε την αρνητική στάση της κυβέρνησης λέγοντας ότι «από την επισκόπηση που πραγματοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην αποδοχή ούτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ούτε του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να στοιχειοθετούν προκαταρκτική εξέταση».

Όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, καθώς η αντιπολίτευση μπορεί να συγκεντρώσει τους απαραίτητους 120 βουλευτές για να συστήσει την Εξεταστική Επιτροπή. Ωστόσο, λένε όλες οι πληροφορίες, η πλειοψηφία αναμένεται να επικαλεστεί το άρθρο 144.6, το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής «για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», ήτοι χρειάζονται 151 ψήφοι.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά, αντέδρασε έντονα σε αυτές τις πληροφορίες. «Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση αυτού του άρθρου θα είναι ακόμη μια θεσμική εκτροπή. Είναι άλλο πράγμα η εθνική ασφάλεια και άλλο η εξωτερική πολιτική», είπε ο Τσουκαλάς στον RealFM. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, έστω κι αν Μαξίμου και Πειραιώς γνωρίζουν ότι θα ακούσουν… τα εξ αμάξης από την αντιπολίτευση για την άρνηση.

Η Καρυστιανού και τα απρόοπτα

Σε γενικές γραμμές, η κυβέρνηση δείχνει το τελευταίο διάστημα να είναι πρόθυμη να δεχθεί «μύδρους» από την αντιπολίτευση -και να επισύρει και τη δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία και έστειλε στη Βουλή τη δικογραφία για Λιβανό και Αραμπατζή, στο πλαίσιο της έρευνάς της για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων- και να επιτείνει την αίσθηση της συγκάλυψης σκανδαλωδών υποθέσεων που υπάρχει διάχυτη στους πολίτες, παρά να εμπλακεί σε διαδικασίες διερεύνησης στο πλαίσιο της Βουλής των υποθέσεων αυτών.

Μια απάντηση που έδωσε «γαλάζιο» στέλεχος για την τακτική αυτή, μιλώντας στο «Ποντίκι», παρέπεμπε στην –«ατυχή», σύμφωνα με τα λόγια του πρωθυπουργού- Εξεταστική για τα Τέμπη και στην κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού (όταν ήταν απλώς μια από τους συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας).

Σύμφωνα, λοιπόν, με το στέλεχος αυτό, η εμφάνιση Καρυστιανού τότε κυριολεκτικά «έβαλε φωτιά» στην υπόθεση, φωτιά που ακόμα και σήμερα κάθε τόσο φουντώνει και απειλεί την κυβέρνηση, και την έφερε με τρόπο δραματικό ξανά στο προσκήνιο, έστω κι αν η Εξεταστική εκείνη δεν είχε καταλήξει σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Το ίδιο στέλεχος υπενθύμισε και τα όσα έγιναν στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις… ιστορικές καταθέσεις του «Χασάπη» και του «Φραπέ» και την επίμονη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, «ποιος είναι ο Μάκης;», για να τονίσει ότι εντέλει, ακόμα και σε περιβάλλον όπου η «γαλάζια» πλειοψηφία μπορεί να ελέγξει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και τις εξελίξεις, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ο έλεγχος αυτός να χαθεί και να υπάρξουν απρόοπτα, τα οποία θα μπορούσαν -το λιγότερο- να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

«Γαλάζια» αναταραχή

Ταυτόχρονα, ωστόσο, Μαξίμου και Πειραιώς δεν ξεχνούν ότι ήδη:

● Χρήστος Τριαντόπουλος και Κώστας Αχ. Καραμανλής έχουν ήδη παραπεμφθεί -με διαδικασία fast track- στο Δικαστικό Συμβούλιο για την τραγωδία των Τεμπών.

● Όχι ένας, όχι δύο, αλλά 13 «γαλάζιοι» βουλευτές έχασαν την ασυλία τους και θα κληθούν να καταθέσουν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στο στρατόπεδο της Ν.Δ., οπότε το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η κυβέρνηση είναι να «ανοίξει» άλλα δύο μέτωπα, με μια Προανακριτική και μια Εξεταστική, σε μια στιγμή που η Κ.Ο. είναι «στα κάγκελα» και η κατάσταση στο κόμμα είναι εκρηκτική.

Πολλώ δε μάλλον, όταν το ΠΑΣΟΚ ζητούσε για μάρτυρα στην Εξεταστική για τις υποκλοπές τον Ταλ Ντίλιαν, τον ιδρυτή της Intellexa, ο οποίος έχει πρωτόδικα καταδικαστεί για τις παρακολουθήσεις με το Predator και σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ έχει πει ότι δίνει το spyware του μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, κάνοντας, παράλληλα, αναφορές στον Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος, ως γνωστόν, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από Πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate, δηλαδή των παράνομων παρακολουθήσεων του Δημοκρατικού Κόμματος.

Παράλληλα, κακά τα ψέματα, η χώρα επί της ουσίας βρίσκεται σε (προ)προεκλογική περίοδο και, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, πλέον κυκλοφορεί πολύ έντονα σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο φέτος.

Ακόμα κι αν το σενάριο αυτό διαψευστεί, το βέβαιο είναι ότι διαδικασίες Εξεταστικών και Προανακριτικών είναι «no-no» για την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να φθάσει στο τέλος της θητείας της με όσο το δυνατόν λιγότερα «ανοιχτά μέτωπα», έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκρούει και νέα «πυρά» της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης και θεσμικής απρέπειας.

