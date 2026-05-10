Ο «μαύρος κύκνος» πάνω από το Αιγαίο – Το ισχυρό σοκ στην οικονομία και ο κίνδυνος της ύφεσης

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να οικοδομήσει ένα αφήγημα σταθερότητας και «επενδυτικής βαθμίδας», ο ορίζοντας της παγκόσμιας οικονομίας σκοτεινιάζει επικίνδυνα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη αστάθεια στην Ουκρανία δεν αποτελούν πλέον μακρινούς κινδύνους, αλλά άμεσες απειλές που χτυπούν την πόρτα της ελληνικής αγοράς. Το ερώτημα που πλανάται πάνω από το οικονομικό επιτελείο είναι αμείλικτο: Διαθέτει η Ελλάδα τα αναχώματα για να απορροφήσει ένα νέο ισχυρό σοκ ή κινδυνεύει να βρεθεί ξανά σε δίνη ύφεσης;

Το «δηλητήριο» του πετρελαίου και ο εισαγόμενος πληθωρισμός

Η πρώτη και πιο άμεση απειλή αφορά το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμων, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε κάθε διακύμανση των διεθνών τιμών του αργού. Μια νέα εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 – 110 δολάρια το βαρέλι θα προκαλούσε άμεση αλυσιδωτή αντίδραση:

● Μεταφορές: Αύξηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

● Πληθωρισμός: Νέα άνοδος στις τιμές των τροφίμων, η οποία ήδη τρέχει με ανησυχητικούς ρυθμούς (άνω του 4%), ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

● Δημοσιονομικό κόστος: Η κυβέρνηση θα βρεθεί υπό πίεση για νέες επιδοτήσεις, τη στιγμή που τα περιθώρια στενεύουν λόγω της επιστροφής στους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

Τουρισμός: το «χρυσό αυγό» σε κίνδυνο;

Ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, είναι ο τομέας που επηρεάζεται ταχύτερα από τη γεωπολιτική αστάθεια. Ένα σοκ στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο την ασφάλεια των πτήσεων, αλλά κυρίως το κόστος τους. Τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων (Γερμανών, Γάλλων, Βρετανών) λόγω του δικού τους πληθωρισμού, μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη προσγείωση των αφίξεων.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει ένας ακριβός προορισμός, την ώρα που ο ανταγωνισμός από χώρες εκτός Ευρωζώνης (όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος) εντείνεται λόγω υποτίμησης των νομισμάτων τους.

Η «παγίδα» του ιδιωτικού χρέους και των επιτοκίων

Ένα νέο γεωπολιτικό σοκ θα ανάγκαζε τις κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ) να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε:

1. Ακριβότερο δανεισμό: Τόσο για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ρευστότητα.

2. Κόκκινα δάνεια: Νέα γενιά οφειλετών που θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις τους, ενισχύοντας την ασυδοσία των funds και των servicers, όπως είδαμε σε προηγούμενα ρεπορτάζ.

3. Επενδυτική στασιμότητα: Οι επενδυτές γίνονται πιο προσεκτικοί και αποσύρουν κεφάλαια από αναδυόμενες ή «ευαίσθητες» αγορές όπως η ελληνική.

Τα αναχώματα και οι αδυναμίες

Στα θετικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το «μαξιλάρι» του Ταμείου Ανάκαμψης και τη βελτιωμένη εικόνα του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία είναι μακροπρόθεσμα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια άμεση κρίση στην αντλία της βενζίνης ή στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Η πραγματική αντοχή της οικονομίας κρίνεται στην αντοχή των νοικοκυριών. Με τις αποταμιεύσεις να έχουν εξανεμιστεί από την ακρίβεια της τελευταίας διετίας, ο μέσος Έλληνας δεν διαθέτει «λίπος» για να κάψει σε μια νέα κρίση.

Απαιτείται σχέδιο Β’

Η ελληνική οικονομία δεν είναι πια ο «ασθενής της Ευρώπης», αλλά παραμένει ένας οργανισμός με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα απέναντι σε εξωγενή σοκ. Ένα νέο γεωπολιτικό πλήγμα θα βρει τη χώρα με υψηλό ιδιωτικό χρέος, ακριβό κόστος ζωής και μια παραγωγική βάση που ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να σταματήσει να επαναπαύεται στα νούμερα των αφίξεων και να προετοιμάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο θωράκισης της εγχώριας κατανάλωσης και της ενέργειας, πριν ο επόμενος «μαύρος κύκνος» κάνει την εμφάνισή του.

