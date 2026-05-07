8+2 σενάρια πυρηνικής απειλής

Δύο ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας μήνας πολέμου στο Ιράν (26 Μαρτίου 2026), το «Ποντίκι» δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Οκτώ σενάρια πυρηνικής απειλής», στο οποίο καταγράφονταν οκτώ πιθανά σενάρια πυρηνικού κινδύνου, συνδεδεμένα με την εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια αποτύπωναν τόσο τις διαφορετικές εκδοχές κλιμάκωσης όσο και τις πιθανές συνέπειές τους σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σενάριο 1: Υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), το Ιράν, πριν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου 2025 κατά των τριών κρίσιμων πυρηνικών του εγκαταστάσεων (Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν), διέθετε περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (>60%), το οποίο εντός εβδομάδων μπορούσε να εμπλουτίσει περαιτέρω σε ουράνιο οπλικής ποιότητας (90%). Έκτοτε, η τύχη της ποσότητας αυτής παραμένει άγνωστη και αποτελεί αντικείμενο των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων.

Σενάριο 2: Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η πυρηνική εγκατάσταση του Μπουσέρ, που συνιστά τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανόν να αποτελέσει στόχο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένας σκόπιμος ή ακούσιος βομβαρδισμός θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαρροή ραδιενέργειας, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο το προσωπικό της εγκατάστασης, αλλά και εκατομμύρια αμάχους.

Σενάριο 3: Επίθεση στο πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα

Η Ντιμόνα είναι το κύριο πυρηνικό κέντρο του Ισραήλ, όπου φιλοξενούνται στρατηγικά αποθέματα και υποδομές για τα ισραηλινά πυρηνικά όπλα. Βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ και θεωρείται βασικός στόχος για οποιονδήποτε επιδιώκει να πλήξει το ισραηλινό πυρηνικό οπλοστάσιο. Είναι προφανές ότι ένα πιθανό πυραυλικό πλήγμα του Ιράν ή της Χεζμπολάχ κατά του πυρηνικού κέντρου της Ντιμόνα συνιστά μείζονα πυρηνική απειλή.

Σενάριο 4: Βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Οι στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές σε Νατάνζ, Φορντό και άλλες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου ενέχουν τον κίνδυνο ραδιενεργών διαρροών. Ακόμη και με τη χρήση βομβών διάτρησης καταφυγίων, η καταστροφή πυρηνικών υποδομών μπορεί να απελευθερώσει επικίνδυνη ραδιενέργεια στο περιβάλλον.

Σενάριο 5: Υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ

Η απειλή κατά της επιβίωσης του Ισραήλ θα μπορούσε να προκύψει μέσα από μια παρατεταμένη και μαζική βαλλιστική επίθεση από το Ιράν ή και μέσω συνδυασμένων πληγμάτων από πολλαπλές κατευθύνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η ηγεσία του Ισραήλ εκτιμήσει ότι απειλείται η ίδια η κρατική υπόσταση και η δυνατότητα άμυνας, ενδέχεται να εξετάσει ακόμη και τη χρήση πυρηνικών όπλων ως έσχατη λύση.

Σενάριο 6: Περιορισμένη χρήση πυρηνικών από τις ΗΠΑ

Η χρήση πυρηνικών όπλων χαμηλής ισχύος παραμένει θεωρητική επιλογή στα στρατηγικά δόγματα. Ωστόσο, η εφαρμογή της θεωρείται εξαιρετικά απίθανη λόγω του κινδύνου ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες.

Σενάριο 7: Εμπλοκή άλλων πυρηνικών δυνάμεων

Η συγκρουσιακή κατάσταση της Μέσης Ανατολής δεν είναι απίθανο να επεκταθεί περαιτέρω και να εμπλέξει χώρες με πυρηνικές δυνατότητες, όπως η Ρωσία και η Κίνα, ιδιαίτερα αν θεωρήσουν ότι απειλείται η γεωπολιτική τους θέση ή τα ενεργειακά τους συμφέροντα. Εκτιμάται ότι η πολυμερής εμπλοκή αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο χρήσης πυρηνικών όπλων και καθιστά την αποκλιμάκωση ιδιαίτερα δύσκολη.

Σενάριο 8: Χρήση «dirty bombs» από μη κρατικούς δρώντες

Η πιθανή χρήση ραδιενεργών όπλων κυρίως από μη κρατικούς δρώντες συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Σε αντίθεση με μια πυρηνική έκρηξη, η καταστροφική ισχύς μιας dirty bomb είναι περιορισμένη. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι σημαντικές λόγω της μόλυνσης με ραδιενέργεια αστικών περιοχών, του πανικού και της ψυχολογικής πίεσης στον τοπικό και όχι μόνο πληθυσμό, καθώς και των σοβαρών οικονομικών συνεπειών.

Δύο επιπλέον πιθανά σενάρια

Παρότι τα προηγούμενα οκτώ σενάρια αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα της πυρηνικής απειλής, ωστόσο η δυναμική της κρίσης δεν περιορίζεται σε αυτά. Η συνεχής εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι τεχνολογικές παράμετροι και ειδικά οι αναλύσεις εξειδικευμένων επιστημόνων φέρνουν στο προσκήνιο πρόσθετους κινδύνους, λιγότερο προβεβλημένους αλλά εξίσου κρίσιμους.

Εκτιμήσεις, που δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα διεθνή ΜΜΕ, αναδεικνύουν εναλλακτικές διαστάσεις της πυρηνικής απειλής. Τα ακόλουθα δύο σενάρια συμπληρώνουν την αρχική ανάλυση, διευρύνοντας την κατανόηση των πιθανών εξελίξεων και των συνεπειών τους.

Σενάριο 9: Καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων με πυρηνικά όπλα

Το άρθρο με τίτλο «Θα βομβαρδίσει ο Τραμπ το Ιράν με πυρηνικά όπλα;», που υπογράφει ο Πακιστανός πυρηνικός επιστήμονας Περβέζ Χούντμποϊ και δημοσιεύτηκε στις αρχές Απριλίου του 2026, αποτελεί μια δραματική και αναλυτική παρέμβαση για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό και πολιτικό περιοδικό «Bulletin of the Atomic Scientists», που ασχολείται με ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας και διεθνούς σταθερότητας.

Ο Χούντμποϊ περιγράφει ένα ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν έχουν οδηγήσει σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Υποστηρίζει ότι κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική έκβαση της κρίσης. Επίσης, παρουσιάζει μια αλληλουχία απειλητικών δηλώσεων και στρατιωτικών προειδοποιήσεων, τονίζοντας μια ραγδαία κλιμάκωση ρητορικής και προθέσεων.

Σύμφωνα με τον Χούντμποϊ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σενάρια ευρείας κλίμακας επιθέσεων κατά σημαντικών ιρανικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το άρθρο τονίζει ότι τέτοιες απειλές δεν είναι πλέον απλή ρητορική, αλλά εντάσσονται σε μια πραγματικότητα αυξανόμενης σύγκρουσης.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με την IAEA, η χώρα διαθέτει σημαντικές ποσότητες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, οι οποίες θα μπορούσαν, εάν φτάσουν σε επίπεδο 90%, να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Μάλιστα, η διαδικασία για τη μετατροπή αυτού του υλικού σε πυρηνικό όπλο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Πέραν αυτών, ο Χούντμποϊ υποστηρίζει ότι οι συμβατικές στρατιωτικές επιλογές, όπως οι βόμβες «bunker busters», δεν έχουν καταφέρει να καταστρέψουν πλήρως τις κρίσιμες υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως το Φορντό και τη Νατάνζ. Αυτό οδηγεί τον Πακιστανό πυρηνικό επιστήμονα στο συμπέρασμα ότι η μόνη μέθοδος απόλυτης καταστροφής των κρίσιμων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων θα ήταν η χρήση πυρηνικών όπλων.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα για την καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τότε η πιθανότερη επιλογή του Πενταγώνου θα ήταν η χρήση μιας διατρητικής πυρηνικής βόμβας, όπως η B61-11 ή η νεότερη ρυθμιζόμενης ισχύος και μεγαλύτερης ακρίβειας B61-12. Η Ουάσιγκτον θα παρουσίαζε μια τέτοια επίθεση όχι ως έναν πυρηνικό όλεθρο τύπου Χιροσίμα, αλλά ως μια «επιβεβλημένη επιχειρησιακή επιλογή», σχεδιασμένη να σκοτώσει εκατοντάδες αντί για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους!

Σενάριο 10: Το «ξεχασμένο» πλουτώνιο του Μπουσέρ

Στα τέλη Απριλίου 2026, το περιοδικό «Bulletin of the Atomic Scientists» δημοσίευσε και το άρθρο του Χένρι Σοκόλσκι με τίτλο «Απουσιάζει από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Πλουτώνιο για περισσότερες από 200 πυρηνικές βόμβες». Ο Σοκόλσκι είναι ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του «Κέντρου Εκπαίδευσης Πολιτικής Μη Διάδοσης», μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία προωθεί την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων διάδοσης των στρατηγικών όπλων.

Το άρθρο αναλύει μια σημαντική αλλά «ξεχασμένη πτυχή» των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συγκεκριμένα, τον ρόλο του πλουτωνίου, που βρίσκεται αποθηκευμένο στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ και τη δυνητική χρήση του για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο Σοκόλσκι τοποθετεί αρχικά το ζήτημα στο πολιτικό πλαίσιο των πρόσφατων επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Αναφέρεται στην αποτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να πείσει το Ιράν να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ως γνωστόν, πριν από λίγες ημέρες, η Τεχεράνη πρότεινε προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για πέντε χρόνια, ενώ οι Αμερικανοί ζητούσαν μεγαλύτερη διάρκεια. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι επιδιώκει μόνιμη απαγόρευση του εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο, ο Σοκόλσκι υποστηρίζει ότι ακόμη και μια τέτοια συμφωνία δεν θα ήταν επαρκής, καθώς θα άφηνε ανοιχτό ένα σημαντικό «παράθυρο» για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων μέσω του πλουτωνίου.

Το βασικό επιχείρημα του άρθρου είναι ότι το Ιράν διαθέτει ήδη μεγάλες ποσότητες πλουτωνίου σε χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα στο εργοστάσιο του Μπουσέρ, το οποίο κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της ρωσικής εταιρείας Rosatom. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, περίπου 210 τόνοι χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου είναι αποθηκευμένοι εκεί και εκτιμάται ότι περιέχουν 2.000 έως 2.100 κιλά πλουτωνίου.

Η ποσότητα αυτή έχει ιδιαίτερη στρατιωτική σημασία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Σοκόλσκι σημειώνει ότι περίπου 10 κιλά πλουτωνίου αρκούν για την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου, αν και οι πιο εξελιγμένες διαδικασίες μπορεί να απαιτούν και μικρότερες ποσότητες. Επομένως, το Ιράν θα μπορούσε θεωρητικά να κατασκευάσει περισσότερες από 200 πυρηνικές βόμβες.

Η διεθνής κοινότητα εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στον εμπλουτισμό ουρανίου και παραβλέπει τον κίνδυνο του πλουτωνίου. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Σοκόλσκι, η τεχνική διαδικασία για την κατασκευή πυρηνικού όπλου από πλουτώνιο δεν είναι σημαντικά πιο δύσκολη από εκείνη που βασίζεται στο ουράνιο.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι ότι το πλουτώνιο στο Μπουσέρ είναι εύκολα προσβάσιμο, σε αντίθεση με τα ~440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου (>60%), που πιθανόν έχει καταστραφεί ή έχει καταστεί δυσπρόσιτο λόγω των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών του περασμένου Ιουνίου. Το γεγονός αυτό καθιστά την εν δυνάμει πυρηνική απειλή πιο άμεση και αυξάνει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο.

Πέραν αυτών, ο Σοκόλσκι προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν:

● Πρώτον, εισηγείται την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από την IAEA.

● Δεύτερον, προτείνει την απομάκρυνση του χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου από το Μπουσέρ, κάτι που είχε αρχικά συμφωνηθεί με τη Ρωσία, αλλά δεν εφαρμόστηκε.

● Τρίτον, ζητά την αναστολή της κατασκευής δεύτερου αντιδραστήρα στο Μπουσέρ.

● Τέλος, προτείνει την απαγόρευση επανεπεξεργασίας του πυρηνικού καυσίμου και την εφαρμογή αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων της ΙΑΕΑ.

Αποτίμηση της πυρηνικής απειλής

Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι ο πυρηνικός κίνδυνος δεν αποτελεί μακρινό ενδεχόμενο, αλλά υπαρκτή απειλή με πολλαπλές εκφάνσεις.

Τα σενάρια που εξετάζονται αναδεικνύουν ότι η πιθανότητα ενός πυρηνικού ολέθρου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αλλά υπό συνθήκες ταχείας κλιμάκωσης και εσφαλμένων εκτιμήσεων μπορεί να αυξηθεί δραματικά.

* O Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

