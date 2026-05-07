Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου η πολιτική εξουσία, η διπλωματία και η ιστορία συναντούν την οικονομία της φιλοξενίας, εκτυλίσσεται μια «μάχη» που αφορά τα νέα δεδομένα και της ξενοδοχειακής αγοράς. Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας μετατρέπεται σε σκηνή ευγενούς ανταγωνισμού μεταξύ ξενοδοχείων, αλλά μεταξύ δύο διαφορετικών σχολών σκέψης, δύο επιχειρηματικών φιλοσοφιών και δύο ισχυρών ελληνικών οικογενειών, που να σημειωθεί ότι συνεργάζονται στο τοπίο των αερομεταφορών. Να τα εξηγήσουμε…

Από τη μία πλευρά, το νέο Conrad Athens The Ilisian, η εντυπωσιακή αναγέννηση του ιστορικού Hilton Athens, που φέρει την υπογραφή της επενδυτικής σύμπραξης γύρω από τον όμιλο TEMES και τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Από την άλλη, η βαριά κληρονομιά του ομίλου Λάμψα, πίσω από τον οποίο βρίσκονται ιστορικά κεφάλαια της ελληνικής ναυτιλίας, με πιο χαρακτηριστική τη δυναμική παρουσία της οικογένειας Λασκαρίδη, που εδώ και δεκαετίες στηρίζει την κορυφή της αθηναϊκής φιλοξενίας μέσω της Μεγάλης Βρετανίας και του King George.

Το νέο εγχείρημα στη Βασιλίσσης Σοφίας δεν είναι μια απλή επένδυση. Είναι μια τολμηρή επανεκκίνηση ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ. Με 278 δωμάτια και σουίτες, τιμές που ξεκινούν από 582 ευρώ και φτάνουν έως 1.686 ευρώ, πληρότητα που ήδη ξεπερνά το 50% και ένα σύνθετο μοντέλο που περιλαμβάνει κατοικίες, ιδιωτικά penthouses, πολυτελείς υπηρεσίες και εμπορικές χρήσεις, το Conrad Athens The Ilisian επιχειρεί να μετατρέψει το ξενοδοχείο σε προορισμό από μόνο του. Όχι απλώς τόπο διαμονής, αλλά κέντρο ζωής, επένδυσης και εμπειρίας.

Το project συνδέεται με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου TEMES, υπό την ηγεσία του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος επενδύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας, πέρα από το παραδοσιακό ξενοδοχειακό μοντέλο.

Απέναντι, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων, η Μεγάλη Βρετανία και το King George αντιπροσωπεύουν κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζονται επανεκκίνηση. Είναι ήδη σημείο αναφοράς. Με μέση τιμή δωματίου στα 512 ευρώ για τη «Μεγάλη Βρετανία» και 485 ευρώ για το «King George», με πληρότητες που αγγίζουν το 73,7% και το 81,2% αντίστοιχα, και με σταθερή υπεραπόδοση σε έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, τα δύο ξενοδοχεία του ομίλου Λάμψα αποδεικνύουν ότι η αξία της συνέπειας μπορεί να ανταγωνιστεί – και συχνά να ξεπεράσει – τη λάμψη της καινοτομίας.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιορίζεται στα οικονομικά μεγέθη, αλλά επεκτείνεται και στο επιχειρηματικό μοντέλο. Το Conrad Athens The Ilisian εισάγει ένα υβριδικό σχήμα που συνδυάζει ξενοδοχειακές υπηρεσίες με κατοικίες και lifestyle εμπειρίες, ενώ η Μεγάλη Βρετανία και το King George συνεχίζουν να επενδύουν στη διαχρονική αξία της τοποθεσίας, της ιστορίας και της σταθερής ποιότητας υπηρεσιών.

Η συγκυρία ενισχύει το ενδιαφέρον της «μάχης». Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ιράν, η αγορά πολυτελών ξενοδοχείων της Αθήνας διατηρεί θετική δυναμική. Το 2025 καταγράφηκε αύξηση της πληρότητας στο 76,7%, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε κατά 4,5%, αντανακλώντας την ενίσχυση της ζήτησης για ποιοτικό τουρισμό.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το «King George» εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση σε επίπεδο εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), στα 393 ευρώ, έναντι 377 ευρώ για τη «Μεγάλη Βρετανία», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εντός του χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επανατοποθέτηση του πρώην Hilton μέσω του Conrad Athens The Ilisian αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό, επηρεάζοντας τόσο τη διαμόρφωση τιμών όσο και τη στρατηγική των υφιστάμενων μονάδων.

Να θυμίσουμε ότι και οι δύο οικογένειες, Λασκαρίδη και Κωνσταντακόπουλου, είναι μέτοχοι της Aegean Airlines, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Σε κάθε περίπτωση, η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας εξελίσσεται έτσι σε σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή της αθηναϊκής φιλοξενίας, όπου η παράδοση και η καινοτομία συνυπάρχουν, αλλά και ανταγωνίζονται για την κυριαρχία.

Το αποτέλεσμα αυτής της «μάχης» δεν θα κριθεί μόνο στα ποσοστά πληρότητας ή στις τιμές δωματίων, αλλά στον τρόπο με τον οποίο κάθε πλευρά θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του επισκέπτη σε μια πόλη που αλλάζει — και διεκδικεί ολοένα και πιο ισχυρή θέση στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτέλειας.

