Γιώργος Γιαννιάς: Κατήγγειλε παρενόχληση από γνωστό δημοσιογράφο – «Με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν» (Video)

Παρενόχληση από γνωστό δημοσιογράφο κατήγγειλε ο Γιώργος Γιαννιάς, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν κλήσεις από εκείνον κατά τις οποίες του μιλούσε με γυναικεία φωνή και παράλληλα αυνανιζόταν.

Όπως είπε -μιλώντας στο vidcast «Unblock» της Ελίνας Παπίλα, έμαθε την αλήθεια, όταν έκανε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς η έρευνα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αποκάλυψε πως πίσω από τα όσα συνέβαιναν, κρυβόταν ένας γνωστός δημοσιογράφος.

Ο Γιώργος Γιαννιάς αποκάλυψε ότι δεν θέλησε να κινηθεί νομικά, ωστόσο, τον προειδοποίησε πως την επόμενη φορά δεν θα κάνει το ίδιο.

«Είχα μία δύσκολη φάση. Ένα τηλέφωνο με έπαιρνε συνέχεια επί 3-4 χρόνια, απόκυψη, αναπάντητες άπειρες. Το σήκωνα και άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα μπας και καταλάβω ποια είναι, το έκλεινε. Αυτό έγινε επί 4-5 χρόνια συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την τακτοποιήσω καλά. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει πού είμαι, τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή, όσες φορές με έπαιρνε αυνανιζόταν. Πρωί, με την Ελευθερία δίπλα (σ.σ. η σύζυγός του), στο μαγαζί, μου έλεγε “τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις; Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη”. Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις “ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;”. Το έκανα προς το τέλος γιατί άρχισε να χοντραίνει το πράγμα. Έβαλα τη δίωξη, τον βρήκε και ήταν άντρας δημοσιογράφος, γνωστός. Δεν ξέρω πώς μίλαγε με γυναικεία φωνή. Μου έλεγε “Μ’ αρέσεις, θέλω να τα πούμε”. Έλεγα “Έλα να τα πούμε” και μου το έκλεινε. Εγώ δεν του μίλησα, ο δικηγόρος μου, του είπε “Μην το ξανακάνεις”. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω. Και σταμάτησε εκεί. Δεν ξανάκανε κάτι ποτέ. Είναι γνωστός. Ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό, γι’ αυτό με ενόχλησε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

