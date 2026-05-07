Χαρδαλιάς: Στόχος μας κάθε γειτονιά να διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς αθλητικές υποδομές, προσβάσιμες σε όλους

Προγραμματική σύμβαση για το έργο της ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης» του Δήμου Κρωπίας, προϋπολογισμού 661.200 ευρώ, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει το ποσό των 571.520 ευρώ και το υπόλοιπο ο δήμος, που θα το υλοποιήσει, συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος, Δημήτρης Κιούσης.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η κατάσταση του χλοοτάπητα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και η διασφάλιση σύγχρονων και λειτουργικών χώρων άθλησης για τους πολίτες αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την προώθηση του μαζικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο περιλαμβάνει ακόμη ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων ενισχυμένο αποστραγγιστικό σύστημα, τοποθέτηση σταθερών εστιών ποδοσφαίρου από ελαφρύ αλουμίνιο, αυτόματο πότισμα κ.λπ.

Σε δηλώσεις του για το έργο, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «απαντά σε μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, ενώ οι αθλητικές υποδομές είναι βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, της υγείας και της ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά».

«Στην Περιφέρεια προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια στην υλοποίηση έργων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Αναβαθμίζουμε έναν χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από δεκάδες νέους αθλητές, από ακαδημίες και από πολίτες της περιοχής. Με τις παρεμβάσεις που υλοποιούμε, εξασφαλίζουμε ότι το γήπεδο θα ανταποκρίνεται σε υψηλά διεθνή πρότυπα, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα στη χρήση του. Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, το γεγονός ότι επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνικές λύσεις, όπως το αποστραγγιστικό σύστημα και ο πιστοποιημένος συνθετικός χλοοτάπητας, που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του έργου και περιορίζουν τις ανάγκες συντήρησης», πρόσθεσε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τον Δήμο Κρωπίας, όπως και με όλους τους δήμους της Αττικής, προκειμένου να παραδίδουμε έργα ουσίας, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες δίνοντας λύσεις που έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Κάθε γειτονιά της Αττικής να διαθέτει σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές που θα είναι προσβάσιμες σε όλους», κατέληξε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Από την πλευρά του, ο κ. Κιούσης ανέφερε: «Το έργο θα δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί ώστε να έχουμε έναν άρτιο τάπητα στο γήπεδο “Αντώνης Πρίφτης”. Η αναβάθμιση της αθλητικής υποδομής του σταδίου θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να γίνονται και περισσότεροι αγώνες κάτω από εξαιρετικές συνθήκες αλλά και με την ασφάλεια που απαιτείται για τους αθλητές, μικρούς και μεγάλους, ώστε οι αθλητικές διοργανώσεις να εξελίσσονται ομαλά χωρίς τραυματισμούς».

