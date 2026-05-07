Κίνα: Δύο πρώην υπουργοί Άμυνας καταδικάστηκαν σε θάνατο με… αναστολή

Οι πρώην υπουργοί Αμυνας της Κίνας Γουέι Φενγκέ και Λι Σανγκφού καταδικάσθηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή για διαφθορά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι δύο άνδρες αποπέμφθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 2024 για «σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα», όπως κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται η διαφθορά.

Η θανατική ποινή με αναστολή στην Κίνα μετατρέπεται συνήθως σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν ο καταδικασθείς δεν διαπράξει νέα εγκλήματα κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής.

