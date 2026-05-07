ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:09
07.05.2026 12:30

Χανταϊός: Νέος συναγερμός – 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο παρότι ήδη υπήρχαν κρούσματα

Photo: oceanwide-expeditions © Andrew Peacock

Νέους υγειονομικούς πονοκεφάλους προκαλούν αποκαλύψεις για αναχώρηση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού.

Την ώρα που το πλοίο κατευθύνεται στην Τενερίφη, επιβάτης που βρίσκεται στο σκάφος δήλωσε ότι άλλοι επιβάτες αποβιβάστηκαν πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς να έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση από τις υγειονομικές αρχές. Όπως αναφέρει η El Pais, συνολικά 23 επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, δέκα ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο που σημειώθηκε στο πλοίο, και στη συνέχεια ξεκίνησαν κανονικά τα ταξίδια επιστροφής τους.

«Είκοσι τρεις άνθρωποι κατέβηκαν στην Αγία Ελένη. Υπάρχουν 23 άτομα που κυκλοφορούν ελεύθερα και μέχρι πριν από τρεις ημέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», δήλωσε στην εφημερίδα Ισπανός επιβάτης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Όπως ανέφερε, οι επιβάτες επέστρεψαν στις πατρίδες τους και συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους, παρότι στο πλοίο είχαν ήδη εμφανιστεί κρούσματα του ιού.

Καθυστερήσεις

«Ο Αυστραλός επέστρεψε στην Αυστραλία, ο επιβάτης από την Ταϊβάν στην Ταϊβάν, οι Αμερικανοί διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Αμερικής, ο Άγγλος στην Αγγλία, οι Ολλανδοί στα σπίτια τους. Δεν θυμάμαι τους υπόλοιπους, αλλά δεν υπήρχαν Ισπανοί», δήλωσε. Τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες που αποβιβάστηκαν φαίνεται πως είχε ήδη μολυνθεί από χανταϊό. Πρόκειται για άνδρα που εισήχθη χθες σε νοσοκομείο της Ελβετίας.

«Δεν αισθανόταν καλά, πήγε στο νοσοκομείο και το πρωί βγήκε θετικός», δήλωσε ο επιβάτης του Hondius. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε να επικοινωνεί με τους επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί στην Αγία Ελένη μόλις πριν από τρεις ημέρες. «Είχαμε επαφή μαζί τους και συνεχώς αναρωτιόμασταν πότε θα τους ειδοποιήσουν. Κάποιοι δεν δέχθηκαν καμία επικοινωνία μέχρι και χθες», σημείωσε ο επιβάτης.

Τι θα γίνει στην Τενερίφη

Εν τω μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση διά του υπουργού Εσωτερικών διεμήνυσε ότι άμα τη αφίξει του πλοίου στην Τενερίφη, «όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης το Σάββατο, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

