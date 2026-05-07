Ισραήλ: Μπορεί να ηττηθεί ο Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές; Τι πρεσβεύει η αντιπολίτευση;

Με τις εκλογές στο Ισραήλ να είναι προγραμματισμένες το αργότερο για τα τέλη Οκτωβρίου, σε ένα πολιτικό περιβάλλον βαθιά διχασμένο, έπειτα από τη μακρά διακυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, ο δεξιός Ναφτάλι Μπένετ και ο πιο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, ανακοίνωσαν, πριν λίγες ημέρες, την απόφασή τους να συμμαχήσουν, διαμορφώνοντας το κόμμα Beyachad (Μαζί) υπό την ηγεσία του Μπένετ. Στόχος τους είναι να επικρατήσουν του σημερινού πρωθυπουργού Νετανιάχου προκειμένου, όπως δήλωσαν, να βάλουν τέλος στην εποχή του διχασμού και να αποκαταστήσουν το κράτος του Ισραήλ.

Μπορεί να ηττηθεί ο Νετανιάχου;

Παρότι οι κρίσεις συνήθως ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση, στην περίπτωση του Ισραήλ κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Η ένταση, που σε μεγάλο βαθμό διατηρεί και επαυξάνει ακόμη και τεχνητά ο πρωθυπουργός της χώρας, προκαλώντας χάος στη Μέση Ανατολή, δεν καταφέρνει να συσπειρώσει πλέον τους πολίτες. Οι τελευταίες μετρήσεις δίνουν προς το παρόν οριακό αποτέλεσμα για την πρώτη θέση με τους δύο σχηματισμούς, το κυβερνών Likud και το αντιπολιτευόμενο Beyachad, να κυμαίνονται μεταξύ των 25 και 30 εδρών από τις 120 που απαρτίζουν την Κνεσέτ, δηλαδή το Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Δεδομένου ότι στο Ισραήλ ισχύει η απλή αναλογική και απαιτούνται 61 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι μετεκλογικές συνεργασίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο την επόμενη μέρα των εκλογών. Το Religious Zionist Party, ένα από τα κόμματα που συμμετέχουν στη συντηρητική κυβέρνηση του Νετανιάχου, είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το 3,25% που απαιτείται ώστε να εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή. Αν τελικά αποτύχει, θα αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο ο συνασπισμός κομμάτων που στηρίζουν τον σημερινό πρωθυπουργό. Παράλληλα, ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ και σημερινός ηγέτης του κόμματος Yashar, το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις στην τρίτη θέση, πέριξ των 15 εδρών, αν και αρνήθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει το Beyachad, είναι εξαιρετικά πιθανό να το στηρίξει μετεκλογικά. Επομένως, το ενδεχόμενο της ήττας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, δείχνει να κερδίζει έδαφος.

Τι θα αλλάξει αν ηττηθεί ο σημερινός πρωθυπουργός;

Αν κάποιος περιμένει ότι το Ισραήλ θα κάνει στροφή 180 μοιρών στην εξωτερική του πολιτική, ή ότι θα σταματήσει αυτόματα η γενοκτονία στη Γάζα μετά από μία ήττα του Νετανιάχου, μάλλον θα εκπλαγεί. Παρότι η σημερινή κυβέρνηση θεωρείται η πιο συντηρητική που έχει διαμορφωθεί στην ιστορία του Ισραήλ και έχει ξεπεράσει τα όρια της γενοκτονίας στη Γάζα, ακόμη και σύμφωνα με πορίσματα του ΟΗΕ, μία πιο κεντρώα κυβέρνηση με κορμό το Beyachad, δεν αναμένεται να υιοθετήσει πολύ διαφορετικές θέσεις σε ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό ή ο πόλεμος στο Ιράν. O Μπένετ σε συνέντευξή του στο ABC σε ερώτηση της δημοσιογράφου «γιατί να μην εφαρμοστεί μία λύση δύο κρατών;» έδωσε τη λακωνική απάντηση «γιατί θα μας σκοτώσουν». Στη συνέχεια επεσήμανε ότι δεν υπάρχει τρόπος να συμβιώσεις ειρηνικά με ανθρώπους που θέλουν να σε σκοτώσουν και πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια όποτε δόθηκαν εδάφη στους Παλαιστίνιους, εκείνοι τα μετέτρεψαν σε ένα τρομοκρατικό κράτος και άρχισαν να σκοτώνουν Ισραηλινούς. Μάλιστα επέκρινε τον Νετανιάχου ότι δεν ασκεί αρκετή πίεση στη Χαμάς, ότι επιτρέπει το πέρασμα καυσίμων και άλλων πόρων στη Γάζα, που όπως είπε αξιοποιούνται από την οργάνωση και υπογράμμισε ότι πρέπει να ασκηθεί τεράστια πίεση για να ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Αντίθετα πάντως, ο Λαπίντ το 2022 σε ομιλία του στον ΟΗΕ ως πρωθυπουργός είχε εκφραστεί πιο θετικά λέγοντας ότι υποστηρίζει το όραμα των δύο κρατών με την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστεί η Χαμάς.

Όσον αφορά στο Ιράν και οι δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν στηρίξει την απόφαση του Νετανιάχου να επιτεθεί απρόκλητα στην Τεχεράνη στα τέλη του Φεβρουαρίου. Ο Μπένετ χαρακτήρισε την επίθεση ως «αυτοάμυνα που αποτρέπει ένα γενοκτόνο, τρελό ισλαμικό καθεστώς από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ενώ και ο Λαπίντ έκανε λόγο για έναν δίκαιο πόλεμο. Στη συνέχεια και οι δύο εξαπέλυσαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ο Λαπίντ έκανε λόγο για πρωτοφανή διπλωματική αποτυχία και ο Μπένετ επεσήμανε ότι οι στόχοι για την καταστροφή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν επιτεύχθηκαν. Μάλιστα, ο Μπένετ πρόσφατα επιτέθηκε και στην Τουρκία χαρακτηρίζοντάς την ως το νέο Ιράν και κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αδράνεια απέναντι στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε εχθρική.

Εσωτερικά πάντως, σημειώνεται ότι, εκτός των άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει και δικαστικές περιπέτειες, καθώς κατηγορείται για διαφθορά. Παρότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να αναβάλλεται συνεχώς η δίκη και να αποφεύγει να καταθέσει. Αν χάσει το αξίωμά του στις επόμενες εκλογές δεν θα έχει πλέον τη συγκεκριμένη δικαιολογία και σίγουρα δεν θα βρίσκεται στη θέση ισχύος, την οποία κατέχει προς το παρόν.

Μπορεί το Beyachad να αποδειχθεί σκληρότερο από τη σημερινή κυβέρνηση;

Η ιστορία έχει δείξει ότι κάποια πράγματα είναι ευκολότερο να ειπωθούν από τη θέση της αντιπολίτευσης και πιο δύσκολο να πραγματοποιηθούν από το βήμα της κυβέρνησης. Με τις θέσεις του Μπένετ και του Λαπίντ να μην αποκλίνουν ιδιαίτερα από εκείνες του Νετανιάχου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, προφανώς πρέπει να αντιπαρατεθούν μαζί του σε όποιο πεδίο μπορούν προκειμένου να μην κατηγορηθούν για ταύτιση με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, o Νετανιάχου, ιδιαίτερα με τη γενοκτονία στη Γάζα, έχει ήδη καταφέρει να απομακρύνει το Ισραήλ ακόμη και από τους πιο πιστούς συμμάχους του. Ορισμένες χώρες της ΕΕ ζητούν κυρώσεις και την πλήρη απομόνωση του Τελ Αβίβ, ενώ η υποστήριξη του Ισραήλ από την αμερικανική κοινή γνώμη έχει φτάσει σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Pew Research Center, με το 60% των Αμερικανών να εκφράζει αρνητική άποψη για το Ισραήλ.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι από το 2024 υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μεταξύ άλλων για εγκλήματα πολέμου, επιβολή συνθηκών πείνας ως μέθοδο πολέμου στη Γάζα και στόχευση αμάχων. Αν και οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου έχουν καταδικάσει την απόφαση του ΔΠΔ, προφανώς δεν υπάρχει ένταλμα σε βάρος τους. Επομένως, είναι πιθανό να επιχειρήσουν αρχικά να εξομαλύνουν το κλίμα με τη διεθνή κοινότητα. Ακόμη, αφού δεν αντιμετωπίζουν ούτε εσωτερικά δικαστικές περιπέτειες, δεν έχουν λόγο στην παρούσα φάση να διατηρήσουν την ένταση τόσο ψηλά, ώστε να αποφύγουν κάποια δίκη όπως δείχνει να πράττει ο Νετανιάχου. Παρά λοιπόν τη σκληρή ρητορική τους, είναι πιθανό να προσπαθήσουν να κάνουν μία επανεκκίνηση με τη Δύση σε όλα τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι βέβαιο.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παπαδιόχος

