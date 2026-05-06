Η Τουρκία εντάσσεται στην παγκόσμια στρατιωτική ελίτ – Απέκτησε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο με εμβέλεια 6.000 χλμ. (Video)

Η Τουρκία κάνει ένα βήμα ενίσχυσης της στρατιωτικής της ισχύος, παρουσιάζοντας τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της (ICBM), με εμβέλεια που φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα (3.750 μίλια), ικανό να φτάσει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπη και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Άγκυρας να ενταχθεί στον στενό κύκλο των ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, πηγές με γνώση των σχεδιασμών της τουρκικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι η τεχνολογία αυτή προορίζεται να αξιοποιηθεί και για εκτοξεύσεις δορυφόρων, με στόχο την παροχή κρίσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Turkey is taking a significant step toward joining the global military elite by testing a missile that would put much of Europe and the Middle East within reach and eventually lead to the launch of real-time intelligence satellites. — Bloomberg (@business) May 6, 2026

Ο πύραυλος, που φέρει την ονομασία «Yildirimhan» προς τιμήν Οθωμανού σουλτάνου, παρουσιάστηκε σε αμυντική έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ προγραμματίζεται να υποβληθεί σε δοκιμές εντός του έτους στη Σομαλία. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα συστήματα διαθέτουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και περιορισμένος αριθμός άλλων χωρών.

Ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υπογράμμισε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του πυραύλου, σημειώνοντας ότι «αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, δεν θα υπάρξει κανένας δισταγμός. Εκτιμούμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο».

Breaking: Turkey has unveiled their first ICBM, Yıldırımhan. Their intercontinental ballistic missile will also be able to carry nuclear warheads. May 5, 2026

ICBM χωρίς πυρηνική ισχύ

Παρά το γεγονός ότι οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι συνδέονται συνήθως με πυρηνικά φορτία, η Τουρκία δεν διαθέτει τέτοιο οπλοστάσιο.

Ωστόσο, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε επισημάνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η χώρα να εμπλακεί σε περιφερειακή κούρσα εξοπλισμών στον τομέα των πυρηνικών.

Διεύρυνση των πυραυλικών δυνατοτήτων

Το τελευταίο διάστημα, η Τουρκία -η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ– ενισχύει συστηματικά το πυραυλικό της οπλοστάσιο.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ο βαλλιστικός πύραυλος Tayfun-1, ο Tayfun-4 με εκτιμώμενη εμβέλεια που ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα, καθώς και ο πύραυλος Cenk, ο οποίος μπορεί να φτάσει τα 3.000 χιλιόμετρα εμβέλεια.

Παράλληλα, η Άγκυρα αναπτύσσει και ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας με την ονομασία «Steel Dome», στον απόηχο των πρόσφατων αναχαιτίσεων ιρανικών πυραύλων από δυνάμεις του ΝΑΤΟ κοντά στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Οι δοκιμές στη Σομαλία

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πρώτη δοκιμή του «Yildirimhan» θα πραγματοποιηθεί από νέο διαστημικό κέντρο στη Σομαλία, με κατεύθυνση προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Σομαλίας διευκρίνισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία επικεντρώνεται κυρίως σε πολιτικές (μη στρατιωτικές) και τεχνολογικές χρήσεις, όπως δορυφορικές υπηρεσίες, επικοινωνίες και συστήματα παρακολούθησης του κλίματος.

