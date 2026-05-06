«Παρών» αν και τιμωρημένος ο Γιαννακόπουλος στο Game 3 με τη Βαλένθια – Οι εξέδρες του T-Center γέμισαν με φωτογραφίες του (Photos/Video)

Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο θα «παραβρεθεί» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Game 3 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια στο Telekom Center Athens, παρά το γεγονός ότι του έχει επιβληθεί ποινή τριών αγωνιστικών που του στερεί τη φυσική παρουσία του στο γήπεδο.

Οι εξέδρες του T-Center έχουν γεμίσει με φωτογραφίες του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που θα δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα ξεχωριστό και έντονα συμβολικό «παρών» εντός του γηπέδου, με τον ίδιο να βρίσκεται έστω και με αυτόν τον τρόπο στο πλευρό της ομάδας στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.

Πλακάτ με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε όλο το ΟΑΚΑ#paobc pic.twitter.com/XDnFrwwkYE — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026

