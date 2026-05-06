Θα αλλάξει ο πόλεμος στο Ιράν τον τρόπο που κάνουμε διακοπές; Πόσο πιθανό είναι να ξεμείνουμε από καύσιμα, ποιες οι εναλλακτικές

Τι θα γίνει με τις αεροπορικές πτήσεις, αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί και ο κόσμος ξεμείνει από καύσιμα;

Πρόκειται για μία ερώτηση που δεν είχε χρειαστεί να τεθεί στο παρελθόν. Τα αεροπορικά ταξίδια έχουν αντιμετωπίσει μικρές και μεγαλύτερες κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Ο κορονοϊός, η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία το 2010, που είχε ως συνέπεια να κλείσει ο εναέριος χώρος αρκετών χωρών της ΕΕ για οκτώ ημέρες, προκαλώντας ζημία 3 δισ. Διάφορες χώρες έχουν αντιμετωπίσει τοπικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας με την κατάρρευση του FIR, ωστόσο τα αεροπορικά ταξίδια δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ εμπόδια λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Θα ξεμείνουμε από καύσιμα;

Αρχικά να σημειωθεί ότι είναι μάλλον απίθανο να ξεμείνουμε από καύσιμα. Το 41% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τις αεροπορικές πτήσεις περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, οι παγκόσμιες αποστολές καυσίμων για αεροσκάφη και κηροζίνης υποχώρησαν κάτω από τα 2,3 εκατομμύρια τόνους την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από πετρελαιοπηγές, ενώ ένα μικρό μέρος παράγεται παράλληλα με το φυσικό αέριο. Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα θα διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ. Μέρος αυτού του όγκου μπορεί να μεταφερθεί μέσω αγωγών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ακτογραμμή στον Ινδικό Ωκεανό, η Σαουδική Αραβία έχει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει μια μικρή αύξηση της παραγωγής σε άλλες χώρες, ο κόσμος παρήγαγε περισσότερο από ό,τι κατανάλωνε πέρυσι… οπότε η πραγματική πτώση είναι 5 ή 10 στα 100», επεσήμανε ο Ρίτσαρν Γκριν, καθηγητής στο Imperial College London στον Guardian.

«Μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα για να διαφοροποιήσουν τις αναλογίες των πετρελαιοειδών, των βενζινών και των καυσίμων αεροπορίας. Αν και δεν μπορούν να το κάνουν απεριόριστα και πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν την πίσσα, το βαρύτερο και πιο κολλώδες συστατικό του πετρελαίου, σε καύσιμο αεροσκαφών, το ελαφρύτερο», πρόσθεσε.

Αλλά πολύ πριν εξαντληθούν τα αεροπορικά καύσιμα, θα εκτοξευτούν οι τιμές τους. Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της εταιρείας συμβούλων Energy Aspects δήλωσε στους FT ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιου δεν θα έχουμε πια αεροπορικά καύσιμα. «Μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε νούμερο όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου. Απλά δεν θα έχουμε κανένα απόθεμα», σχολίασε.

Αλλά ακόμα και αν τελείωναν αύριο, θα χρειαζόταν μήνες για να επιστρέψουμε στα προ κρίσης επίπεδα. «Η τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη έχουν διπλασιαστεί τους τελευταίους δύο μήνες περίπου, κάτι που είναι τρομερό. Είναι περίπου το ίδιο κόστος με τη βενζίνη που χρησιμοποιούσατε στο αυτοκίνητό σας πέρυσι», τόνισε ο Ράφαελ Παλάσιος επικεφαλής του τμήματος αεροναυτικής στο Imperial College.

Ο πόλεμος έχει ήδη επηρεάσει τις πτήσεις. Η Lufthansa ανακοίνωσε στις 22 Απριλίου την κατάργηση 20.000 πτήσεων. Η Spirit Airlines χρεοκόπησε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Virgin ανακοινώσε αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών, επειδή δεν μπορεί να απορροφήσει το κόστος των καυσίμων. Η IAG, στην οποία ανήκει η British Airways, ανακοίνωσε ότι και αυτή «προβαίνει σε ορισμένες αναπροσαρμογές των τιμών». Η EasyJet έχει εφαρμόσει μια πολιτική «κράτησης με σιγουριά», εγγυώμενη ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις εκ των υστέρων, κάτι που από μόνο του είναι ανησυχητικό, καθώς δεν είναι στο πνεύμα του καπιταλισμού να γίνεται ένα αγαθό πιο ακριβό αφού το αγοράσεις. Η EasyJet μπόρεσε να προσφέρει την εγγύησή της επειδή έχει καλύψει το 70% των κινδύνων, αν και μόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο. (Με άλλα λόγια, έχει συνάψει χρηματοοικονομικές συμφωνίες για να κλειδώσει μια τιμή για το 70% των αναγκών της σε καύσιμα.

Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται

Σε αυτό το πεδίο αυξημένης αβεβαιότητας οι πελάτες καθυστερούν να κλείσουν εισιτήρια. «Οι ταξιδιώτες αντιδρούν αναβάλλοντας τις κρατήσεις τους και περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», λέει η Τζένη Σούθαν από το Globetrender.

Σύμφωνα με τους γνώστες της αγοράς είναι προτιμότερο κανείς να κλείσει πτήση για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο κοντά στον προορισμό σου, επειδή οι πτήσεις σε λιγότερα πολυσύχναστα αεροδρόμιο είναι οι πρώτες που θα ακυρωθούν.

Το να μαθαίνουμε πληροφορίες από στόμα σε στόμα μοιάζει κάτι καινούργιο και παράξενο. «Η αρχική φάση του πολέμου στην Ουκρανία είναι η πιο κοντινή αναλογία όσον αφορά την αβεβαιότητα και τις φήμες, αλλά αυτό εδώ μοιάζει πιο συστημικό», λέει ο Σούθαν. «Η Μέση Ανατολή είναι κεντρικής σημασίας όχι μόνο για τη γεωπολιτική, αλλά και για τις αεροπορικές υποδομές και τις ροές ενέργειας, οπότε ο αντίκτυπος είναι πιο διάχυτος – επηρεάζει ταυτόχρονα τα δρομολόγια, τις τιμές και την εμπιστοσύνη».

Η Ryanair υποστηρίζει ότι είναι θωρακισμένη απέναντι στις αναταράξεις. Η IAG ανακοίνωσε ότι «διαθέτουμε μια ισχυρή στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά δεν είμαστε απρόσβλητοι από ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτών των αυξήσεων των τιμών».

Πιο ευάλωτες οι αεροπορικές χαμηλού κόστους

Με εξαίρεση τη Ryanair και την ΕasyJet, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους που πραγματοποιούν πτήσεις μικρών αποστάσεων είναι γενικά οι πιο ευάλωτες. Αλλά αν χρεοκοπήσουν για ορισμένους προορισμούς είναι εφικτή η επιστροφή με τρένο. Όταν η γαλλική αεροπορική εταιρεία Aigle Azur χρεοκόπησε το 2019, μία γυναίκα εγκλωβίστηκε στο Σάο Πάολο.

Οι άνθρωποι προσαρμόζονται: αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εγκαθιστούν ηλιακούς συλλέκτες, χρησιμοποιούν το τρένο, μένουν στο σπίτι. Αυτό συμβαίνει και τώρα λέει η Σάουθαν. «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταξιδεύουν, αλλά επιλέγουν προορισμούς που τους φαίνονται πιο εύκολοι, ασφαλέστεροι ή πιο προβλέψιμοι. Τα ταξίδια μικρών αποστάσεων και τα περιφερειακά ταξίδια ευνοούνται, ενώ οι πιο περίπλοκες διαδρομές μεγάλων αποστάσεων βρίσκονται υπό αυστηρότερη παρακολούθηση».

Αλλαγή καυσίμων;

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για τη κηροζίνη που αποτελεί τη βάση των περισσότερων καυσίμων αεροσκαφών, και οι δύο εξαιρετικά δαπανηρές. «Η πρώτη είναι το συνθετικό καύσιμο», λέει ο Παλάσιος. «Πρόκειται για μια αντίστροφη διαδικασία.Παίρνουμε άνθρακα, υδρογόνο, τα αναμιγνύουμε, δημιουργούμε το ορυκτό καύσιμο· αυτό είναι η συνθετική παραγωγή. Η φύση λειτουργεί πολύ καλά προς τη μία κατεύθυνση, και εσύ παλεύεις ενάντια στη φύση. Είναι εφικτό, αλλά χρειάζεσαι τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, αλλιώς χρησιμοποιείς κηροζίνη για να παράγεις κηροζίνη. Είναι 10 φορές πιο ακριβό, αλλά η γνώση υπάρχει».

Μπορείς, ακόμα, να χρησιμοποιήσεις υδρογόνο. «Και ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό», συνεχίζει ο Παλάσιος. «Η Rolls-Royce το έκανε αυτό πριν από μερικά χρόνια σε έναν κινητήρα τζετ. Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για διαφορετικό καύσιμο, και όλη η υποδομή 100 χρόνων αεροπορίας έχει χτιστεί γύρω από ένα συγκεκριμένο υγρό».

Η προφανής συνέπεια είναι ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις θα μετατραπούν σε δραστηριότητα για τους λίγους και εκλεκτούς.

