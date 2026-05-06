Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Έρευνα για πιθανή σύνδεση της έξαρσης με εκδρομή ζευγαριού – Βίντεο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος

Δύο Αργεντινοί αξιωματούχοι διερευνούν το ενδεχόμενο η έξαρση του χανταϊού που καταγράφηκε σε κρουαζιερόπλοιο να συνδέεται με εκδρομή παρατήρησης πτηνών που έκανε ζευγάρι στην πόλη Ουσουάια.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ως βασικό σενάριο ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών είχε ήδη μολυνθεί πριν επιβιβαστεί στο πλοίο στη νότια Αργεντινή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ζευγάρι να επισκέφθηκε χώρο απόθεσης απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου πιθανόν ήρθε σε επαφή με τρωκτικά που έφεραν τον ιό.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν ανώνυμα, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν είχαν επίσημη εξουσιοδότηση να προβούν σε δημόσιες ανακοινώσεις.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε από την Ουσουάια την 1η Απριλίου, ενώ δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου, καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος επιβάτη από χανταϊό.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που δημοσίευσε Τούρκος YouTuber, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο πλοίο υπό ολλανδική σημαία, φέρεται να καταγράφει μέλος του πληρώματος που προσπαθεί να καθησυχάσει τους επιβάτες, ενώ ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο στο πλοίο.

«Ένας από τους επιβάτες μας πέθανε ξαφνικά χθες το βράδυ», αναφέρει, προσθέτοντας: «Ο γιατρός μού είπε ότι δεν είναι μεταδοτικό… Το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη».

#cruisetok #hantavirus #outbreak #travel ♬ original sound – 10 News+ @10newsplus "Not infectious… The ship is safe." New video, obtained by 10 NEWS+ shows the moment the captain of a cruise ship where a fatal rat virus has taken hold, told remaining passengers the first death on board was believed to be the result of "natural causes", and that the ship was "safe" when it came to infection. Click link in bio for the full story. Watch and stream free on 10 and YouTube. Catch up on Spotify. #cruiseship

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται ότι επιβάτης του MV Hondius που νόσησε από χανταϊό και κατέληξε λίγο αργότερα είχε επιβιβαστεί προσωρινά σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ, αλλά αποχώρησε πριν την απογείωση.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση» ανέφερε η KLM για την πτήση KL592, που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 23:15 της 25ης Απριλίου (τοπική ώρα Νότιας Αφρικής).

«Αφού αποβιβάστηκε ο επιβάτης από το αεροσκάφος, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε η εταιρεία, σημειώνοντας ότι οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης «για προληπτικούς λόγους».

Ασυμπτωματικοί οι παραμένοντες στο πλοίο

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, και ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα, επιβεβαίωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθυνθεί προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, μετά την απομάκρυνση τριών ασθενών νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 6/5.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Γκαρθία ανέφερε ότι ο 56χρονος Βρετανός που απομακρύνθηκε από το πλοίο είναι ο γιατρός του πληρώματος. Όπως είπε, η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον «σταθερή», αν και προηγουμένως χαρακτηριζόταν «κρίσιμη».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι, αν και είχε εξεταστεί αρχικά η μεταφορά του στα Κανάρια Νησιά, τελικά αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στην Ολλανδία, όπως και των άλλων δύο ασθενών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Η εταιρεία διαχείρισης του κρουαζιερόπλοιου «Oceanwide» ανακοίνωσε ότι ο ένας εκ των δύο αυτών ασθενών βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση. Ο άλλος, που παραμένει προς το παρόν ασυμπτωματικός, είχε «στενή σχέση» με τον Γερμανό επιβάτη που κατέληξε στο πλοίο στις 2 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Ισπανίδα υπουργό, όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα που παραμένουν στο MV Hondius δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι Γκραναντίγια της Τενερίφης, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών.

Η Γκαρθία υπογράμμισε ότι η διαδικασία εκκένωσης θα γίνει με τρόπο που θα «αποφεύγει κάθε επαφή» με τον τοπικό πληθυσμό, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τα Κανάρια Νησιά.

